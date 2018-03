Goldman: Grote rentestijging kan leiden tot koersval

Dat schrijft Cnbc. "Hoewel ons basisscenario uitgaat van een geleidelijke stijging van de tienjaarsrente naar 3,25 procent tegen het einde van het jaar, hebben we ook onze vooruitzichten getest voor een grotere stijging van de rente tot 4,5 procent", schrijft econoom Daan Struyven van Goldman Sachs.

"Een stijging van de tarieven tot 4,5 procent aan het einde van het jaar zou een daling van de aandelenkoersen met 20-25 procent tot gevolg hebben."

Wel vertraging, geen recessie

Een dergelijke plotselinge toename van de obligatierente zou volgens Struyven "een sterke vertraging veroorzaken, maar geen recessie". Hij schat dat de hogere rentetarieven in een dergelijk scenario de groei van de Amerikaanse economie dit jaar met 0,5 procentpunt zullen drukken en de groei in 2019 met 1 procentpunt zullen verlagen.

De S&P 500-index zakte begin februari officieel in het correctiegebied, met een daling van meer dan 10 procent ten opzichte van het recordniveau in januari. De index wist de verliezen in de afgelopen weken echter weer goed te maken.

De uitverkoop werd veroorzaakt door de toenemende zorgen over de stijgende inflatie en het vooruitzicht van een snellere renteverhoging door de Federal Reserve. De zorgen werden aangewakkerd door het sterke banenrapport van januari en de tienjaarsrente steeg daardoor naar 2,95 procent. Dat was het hoogste niveau in vier jaar.

Geen zorgen

Ondanks deze beweging maakt Goldman Sachs zich niet al te veel zorgen over de recente rentetarieven op de obligatiemarkt.

"We verwachten dat de recente rentestijging om twee redenen goed zal worden geabsorbeerd: Ten eerste toont onze analyse aan dat de stijging van de rente over de laatste twee kwartalen vooral positief nieuws over de groei weerspiegelt. Ten tweede blijft de algehele groei-impuls van de financiële condities positief, omdat aandelenkoersen zijn gestegen en de dollar het afgelopen jaar is verzwakt", aldus Struyven.

