Deze topaandelen koopt Warren Buffett

Gelukkig moet Berkshire Hathaway - net als alle grote investeerders - elk kwartaal een rapport indienen bij de Securities and Exchange Commission, dat laat zien wat Buffett in de afgelopen tijd op de markt heeft gedaan.

Het laatste rapport toont volgens The Motley Fool aan dat hij aandelen in dividendbedrijven heeft opgepikt, waaronder The Bank of New York Mellon, Apple en Monsanto.

Wedden op banken

Buffett heeft veel geld verdiend door in bankaandelen te beleggen. Ondanks zijn worstelingen bij Wells Fargo, zijn grootste bankpositie, schuwt hij de sector niet. In het vierde kwartaal verhoogde hij zijn participaties in Bank of New York Mellon met 21 procent tot 60,8 miljoen aandelen. De uitbreiding maakt Berkshire Hathaway de op één na grootste aandeelhouder van de bank, achter indexfondsgigant Vanguard. Momenteel biedt het aandeel een dividendrendement van 1,7 procent, maar dat is waarschijnlijk niet de reden waarom Buffett zo geïntrigeerd is door dit bedrijf.

Met wortels die teruggaan tot 1784, helpt Bank of New York Mellon bedrijven, vermogensbeheerders en vermogende particulieren het meeste uit hun vermogen te halen. De oplossingen omvatten investeringsbeheer, vertrouwen en bewaarneming, fondsadministratie, effectenleningen, wereldwijde betalingen en kasbeheer, bankdiensten en clearingdiensten.

In het verleden heeft Buffett de voorkeur gegeven aan bedrijven die goedkoop zijn ten opzichte van hun boekwaarde, terwijl banken met een hoog rendement op eigen vermogen traditioneel het meest geliefd zijn bij beleggers. Het rendement op eigen vermogen van de Bank of NY Mellon is gestegen tot meer dan 11 procent van minder dan 8 procent drie jaar geleden en de koers-boekverhouding van 1,51 is lager dan die van andere banken in de portefeuille van Berkshire Hathaway, waaronder Wells Fargo en US Bancorp.

Gezien de gunstige economische omstandigheden en de relatief aantrekkelijke verhoudingen, is het niet verwonderlijk dat Buffett van Bank of New York Mellon de op negen na grootste positie van Berkshire Hathaway heeft gemaakt.

Het omhelzen van Apple

De 87-jarige Buffett staat niet bekend om zijn technische kennis. Hij gebruikt geen iPhone, maar dat weerhoudt hem er niet van om vol in te zetten op Apple. De iPhone-maker verscheen begin 2016 voor het eerst in de portefeuille van Berkshire Hathaway, toen het bedrijf worstelde met een afnemende vraag naar iPhones in China. Buffett voorspelde toen accuraat dat de verkoopgolf in de aandelen Apple een overdreven reactie was op kortetermijnnieuws en dat nieuwe producten, waaronder de iPhone X, de omzet en winst zouden opvoeren.

Hij is zo overtuigd van het potentieel van Apple dat hij in het afgelopen jaar gestaag zijn positie heeft uitgebreid. In het vierde kwartaal kocht hij 31,2 miljoen aandelen Apple, waardoor de totale positie van Berkshire Hathaway uitkwam op maar liefst 165,4 miljoen aandelen, met een waarde van ongeveer 28,5 miljard dollar tegen de huidige marktprijs. Apple is nu de grootste aandelenpositie van Berkshire Hathaway en er zijn weinig aanwijzingen dat het enthousiasme van Buffett voor het bedrijf tanende is.

Gokken op Monsanto

Buffett heeft een grote gok gewaagd met graan- en zadenreus Monsanto, maar hij is niet de enige die denkt dat Monsanto de moeite waard is om te bezitten. Het Duitse concern Bayer probeert al sinds 2016 om toezichthouders ervan te overtuigen om de overname van Monsanto goed te keuren.

Het blijft onzeker of de overname zal worden goedgekeurd, maar het lijkt erop dat Buffett ofwel denkt dat de deal zal gebeuren, of dat het hem niet uitmaakt of de deal gebeurt of niet. Berkshire Hathaway bezat begin 2017 8 miljoen aandelen Monsanto en na het toevoegen van nog eens 2,8 miljoen aandelen in het vierde kwartaal bezit hij nu 11,7 miljoen aandelen. Daarmee is Berkshire de op drie na grootste aandeelhouder van Monsanto.

Monsanto meldde vorige maand dat de deal de goedkeuring heeft verkregen in ongeveer de helft van de landen die nodig zijn. Een EU-besluit wordt binnenkort verwacht, en als iedereen akkoord is zal de samensmelting dit jaar worden afgerond.

Als de overname doorgaat, zal Buffett profiteren van het feit dat Monsanto momenteel wordt verhandeld voor ongeveer 120 dollar, terwijl het bod van Bayer 128 dollar per aandeel bedraagt. Als de deal mislukt moet Bayer 2 miljard dollar betalen aan Monsanto.

De onzekerheid over de uitkomst creëert echter een risico dat groter kan zijn dan het eventuele voordeel dat verbonden is aan het bezitten van Monsanto, dat een dividendrendement biedt van 1,7 procent. Beleggers die geïnteresseerd zijn in het toevoegen van Monsanto aan hun inkomstenportefeuilles moeten dan ook goed blijven opletten.

Lees meer: Buffett legt uit waarom je geen aandelen moet kopen met geleend geld