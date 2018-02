Tips van Warren Buffett

In de jaarlijkse brief aan de aandeelhouders van Berkshire Hathaway, die zaterdag werd vrijgegeven, illustreerde hij waarom. De vier echt grote koersdalingen die aandelen van Berkshire Hathaway hebben geleden in de afgelopen 53 jaar, merkt Buffett op, kwamen namelijk hierdoor.

Berkshire heeft in die tijd waarde opgebouwd door de winst opnieuw te beleggen en de samengestelde rente "zijn magie te laten doen", zei Buffett. En hoewel het aandeel Berkshire Hathaway elk jaar is gegroeid, was het aandeel niet immuun voor de vier grote neergangen op de beurs sinds 1973. "Dit biedt het sterkste argument dat ik kan bieden tegen het ooit gebruiken van geleend geld om aandelen te kopen", schreef Buffett.

'Een onrustige geest neemt geen goede beslissingen'

"Het is gewoon niet te zeggen hoe ver aandelen kunnen vallen in een korte periode. Zelfs als uw leningen klein zijn en uw posities niet onmiddellijk worden bedreigd door de kelderende markt, kan uw verstand misschien wel worden beïnvloed door enge krantenkoppen en marktcommentaar. En een onrustige geest zal geen goede beslissingen nemen", verklaarde de 87-jarige beursgoeroe.

Aandelen van Berkshire zullen - net als de bredere markt - onvermijdelijk dezelfde dalingen ervaren in de komende 53 jaar, zei Buffett, eraan toevoegend dat niemand weet wanneer ze zullen gebeuren. "Wanneer er echter grote dalingen optreden, bieden ze buitengewone kansen voor mensen die niet gehandicapt zijn door schulden", stelde hij.