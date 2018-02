40 procent van de stellen oneens over geldzaken

Dat blijkt het onderzoek Geld en Relatie 2018. Hierin heeft het Nibud op een rij gezet hoe mannen en vrouwen omgaan met de huishoudfinanciën. Van de stellen is 40 procent het over geldzaken niet altijd met elkaar eens.

Tevredenheid toch hoog

Bij 31 procent van de stellen denken de partners verschillend over de manier waarop je met geld kunt omgaan. Maar toch is de meerderheid van de mannen en vrouwen tevreden over hoe zijn of haar partner met geld omgaat. 73 procent van de mannen en 67 procent van de vrouwen is tevreden. Onder de vrouwen vindt 9 procent dat haar partner slecht met geld omgaat.

Er zijn vier belangrijke onderwerpen waar stellen het over oneens zijn volgens het Nibud:

Gedrag: de een vindt dat de ander te veel of juist te weinig geld uitgeeft Prioriteiten: waar geven we geld aan uit, wat is belangrijk? Macht: wie houdt zich bezig met de financiën, wie bepaalt wat? Verdeling: wie brengt welk bedrag in en wie betaalt wat?

Bij bijna 70 procent van de huishoudens doet een van beide partners de financiële administratie. Het gaat dan om het bewaren van belangrijke documenten op een geordende manier en het op tijd betalen van alle rekeningen. De financiële administratie op orde houden is belangrijker voor de vrouw: 79 procent van de vrouwen heeft een onrustig gevoel als dit niet het geval is.

Tips van het Nibud

Tenslotte geeft het Nibud nog een paar tips voor stellen die de financiële administratie goed willen regelen.