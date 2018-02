Corné van Zeijl: Voorzichtig positief

"In principe ben ik optimistisch. We zien nu in Europa een gemiddelde koerswinstverhouding van veertien à vijftien en dat is prima. Beleggers zijn natuurlijk niet zo blij als de rente stijgt, en andere risico’s zitten in brexit en wellicht de Italiaanse verkiezingen in maart. Tot die tijd verwacht ik niet zoveel beweging."

De analist noemt de cijfers over Duitse orders een van de dingen die hem het meest opvallen. "Normaal gesproken zie je dat de onderdelen die het hardst groeien, het meest last hebben van de sterke euro. Maar nu is dat niet het geval. Dat geeft aan dat de vraag naar Duitse producten gewoon erg sterk is."

Onderwogen VS

"Als we de blik op Amerika richten, zien we daar veel hogere waarderingen en hogere rentes dan in Europa. Er hoeft maar iets te gebeuren en de rente gaat weer omhoog. Dat geeft aan dat het goed gaat met de economie. Dit zal de lonen stuwen, wat beleggers bezorgd maakt over looninflatie, wat ook een van de triggers was voor de recente correctie."

"Verder zijn we bij ACTIAM van mening dat de meeste belastingverlagingen in de VS ook wel in de koersen verdisconteerd zit. We zijn momenteel onderwogen Amerikaanse aandelen. We moeten ons daarbij wel goed realiseren dat wanneer de VS onderuit gaat, de rest van de wereld in de val meegenomen wordt. Kijk maar eens naar de MSCI World Index, die voor 55 procent uit Amerikaanse aandelen bestaat. Dat is een serieuze impact."

AEX

Wat betekent dit voor de AEX? "Heel simpel, de AEX is bijna één op één Europa. Voor de Amsterdamse index ben ik dus ook gematigd positief, en zie ik nog wel wat potentie. Maar zo’n jaar als 2017, waarin we doorstijgen met weinig volatiliteit, dan gaan we niet meer meemaken."

Bankaandelen

Waar moeten beleggers in zo’n omgeving op zoek naar de kansen? "Ik zou het in deze omgeving van stijgende rentes zoeken in bankaandelen", zegt Van Zeijl. "Het gaat goed met de economie en de bedrijfskredieten nemen toe. Je ziet daarbij dat de marges op de leningen omhoog kunnen."

"Nu is het wel zo dat ik daar een soort Pavlov-reactie zie: wanneer de rente ook maar een fractie stijgt, gaan bankaandelen meteen omhoog. Dat is wat overdreven, maar desalniettemin is er wel ruimte in de sector."