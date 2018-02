Zo ga je om met beurscorrecties

Van een correctie op de beurs wordt gesproken als de beurs 10 procent of meer daalt. Vallen aandelen 20 procent of meer dan noemen ze dat een berenmarkt.

Correcties op de beurs vinden elke acht tot twaalf maanden plaats en houden dan gemiddeld zo'n 54 dagen aan. Sinds 1926 zijn er twintig correcties geweest tijdens een stijgende markt. Dus de markt daalde twintig maal 10 procent of meer, maar verviel niet in een berenmarkt.

Probeer de markt niet te timen

Hoe ga je als beleggers nou om met zo'n marktcorrectie als eerder deze maand? Thebalance.com geeft wat tips. Probeer ten eerste de markt niet te timen. Natuurlijk wil je laag kopen en hoog verkopen, maar dat lukt zelfs de beste beleggers meestal niet.

De beleggingsadviseurs van Thebalance.com gaan er vanuit dat van elke vier kwartalen één kwartaal negatief is op de beurs. Ze stellen een portfolio zo samen dat je minder risico loopt door te spreiden.

Als je gaat beleggen dan kun je het beste gewoon begrijpen dat correcties soms plaats vinden en dat je deze gewoon uit moet zitten. Je moet er niet op proberen te handelen.

Te vroeg uitstappen

In de afgelopen vijf jaar tot 2018 verdubbelde de Dow Jones index bijna zonder een noemenswaardige correctie. Elk jaar kwamen er weer analisten om de hoek kijken die voorspelden dat de beurzen zouden dalen of dat er een recessie op komst was. Heel veel beleggers zijn door dit soort voorspellingen te vroeg uit de markt gestapt.

Stel je portfolio zorgvuldig samen

Je kunt echter wel de grootte van de correctie in de hand houden door je portfolio zorgvuldig samen te stellen. Hier een aantal tips om dat goed te doen.

1. Snap hoeveel risico een bepaalde belegging met zich meebrengt.

Er zijn bijvoorbeeld risicovolle beleggingen waarbij je al je geld kunt verliezen. Bij een iets minder risicovolle belegging kan je portfolio 30 tot 50 procent dalen, maar verlies je nooit alles en heb je daarna weer de kans om die daling goed te maken.

2. Begrijp hoe je kunt investeren in verschillende beleggingscategorieën.

Zo verminder je het risico van je portfolio. Het is belangrijk om het risico van je portfolio af te bouwen naar mate je dichter bij je pensioen komt.

Als een aandelencorrectie plaats vindt tijdens je pensioen dan ben je misschien genoodzaakt om te verkopen en dat wil je niet.

3. Snap dat er een correlatie bestaat tussen het risico wat je loopt en het rendement wat je kunt maken.

Hoe sneller en harder een aandelenmarkt stijgt, hoe minder potentieel rendement je in toekomst kunt maken. Net na een aandelencorrectie of een berenmarkt is de kans op een beter rendement dan weer groter.

In 2017 steeg bitcoin bijvoorbeeld met 1.000 procent. Allemaal nieuwe beleggers stapten vervolgens in en professionals bleven weg. Waarom? Omdat professionals weten dat als iets zo snel omhoog gaat er ook correcties of berenmarkten aan komen.

4. Als je geen aandelencorrectie door wilt maken dan kun je beter niet beleggen in de aandelenmarkt.

Houd het dan bij veilige beleggingen zoals obligaties, maar weet wel dat obligaties ook veel minder rendement opleveren dan aandelen.