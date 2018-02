Bitcoin-investeerder waarschuwt voor onkruid op cryptomarkt

Masters, die in 2000 vertrok als grondstoffenhandelaar bij JPMorgan om zijn eigen grondstoffenfonds op te zetten, zei tegen Business Insider "nog nooit een beter proces te hebben gezien voor de vorming van kapitaal dan dit".

Tijdrovend proces

"Ik heb geld opgehaald voor bedrijven, vrienden en familie, maar het is zeer lastig. Het is traag en tijdrovend; echt een zwaar proces. Ik ken enkele geweldige bedrijven die 5 tot 10 miljoen pond hebben opgehaald, maar daar duizenden manuren aan hebben besteed", zo vervolgt hij.

De investeerder omschrijft ICO's als 'een betere muizenval'. "Het is gewoon chaotisch en vereist deskundige begeleiding. Het is niet iets dat iemand echt zelf zou moeten gaan doen."

Explosie aan ICO's

In 2017 was er een explosie van ICO's omdat startups en open source-projecten hun eigen cryptomunten uitgaven, in ruil voor ethereum of bitcoin die ze kunnen gebruiken om hun projecten te financieren. Vorig jaar werd volgens TokenData maar liefst 5,6 miljard dollar opgehaald via ICO's.

Masters raakte zelf ongeveer vijf jaar geleden geïnteresseerd in bitcoin en andere cryptomunten en zette zijn grondstoffenfonds Global Advisors in 2014 om in een cryptofonds. Global Advisors en aanverwante bedrijven hebben nu 1 miljard dollar aan crypto-activa onder beheer.

Kaf tussen het koren

Hoewel Masters optimistisch is over het potentieel van ICO's als een mechanisme, geeft hij toe dat er op dit moment een gebrek aan kwaliteit is in de markt. Het is volgens hem dan ook belangrijk om het kaf van het koren te scheiden. "Er is 5 procent koren. Wij hebben meer dan 150 financieringsaanvragen ontvangen en daarvan in totaal slechts twaalf gefinancierd."

"Je zou verbaasd zijn hoeveel gevallen er zijn waar de munt absoluut geen verband houdt met de onderliggende technologie", aldus Masters.

Global Advisors is naar eigen zeggen alleen geïnteresseerd in ondersteuning van projecten die echt technisch zijn en een aanpak bieden van een probleem dat alleen door blockchain kan worden opgelost.

Misbruik

Global Advisors voert onderzoek uit naar alle mensen die betrokken zijn bij ICO-projecten, iets wat volgens Masters verrassend zeldzaam is in de markt. "Er is echt sprake van misbruik. Gisteren was er een ICO, waarbij een prominente adviseur werd genoemd. Ik belde de adviseur direct en vroeg: kun je bevestigen dat je dit project adviseert? Het antwoord was: 'Welk project?' Het is erg schimmig."

Hoewel dat elementen zijn waar de regelgevers volgens Masters terecht kritiek op kunnen hebben, is hij er geen voorstander van om wereldwijd regels op te leggen aan de sector. Veel regelgevers houden volgens hem gewoon geen gelijke tred met de markt voor deze zaken.

Vooraf screenen

Hij gelooft juist dat ICO-platforms kunnen uitgroeien tot arbiters van kwaliteit in de markt, vergelijkbaar met de rol van crowdfundingplatforms.

"Sommige bedrijven screenen ICO's vooraf, zodat deze niet zomaar op hun platform kunt komen, tenzij het een kwalitatief goede ICO betreft." Hij vindt dit een positieve stap en wijst erop dat de resputatie van dergelijke platforms zal afhangen van hun capaciteit om oplichters tegen te houden.

Vuurproef

Masters voert verder aan dat beleggers meer informatie hebben bij een ICO dan bij een reguliere beursgang. "In een pre-ICO-fase worden de oprichters en ontwikkelaars 24 uur per dag, gedurende twee maanden gefileerd op Telegram of Discord. Er worden harde klappen uitgedeeld. De oprichters krijgen zaken te horen als: "je software is rotzooi" of "je project zal nooit slagen".

Wie dat kan overleven, ook nog in het openbaar, heeft een soort vuurproef doorstaan, die is afgenomen door gelijken." Volgens Masters steekt dit schril af bij de informatie die beleggers krijgen bij een reguliere beursgang. "Bij een reguliere beursgang krijg je een roadshow, een powerpoint-presentatie, een vragenronde, een paar cv's, wat cijfers en dat is het. Dat is erg mager vergeleken met wat in wezen een echte grote jury van gelijken is", aldus Masters.