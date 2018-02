'Rusland kan andere opkomende markten verslaan'

Met een stijging van ruim 10 procent over de afgelopen 90 dagen is de Russische RTS-index is een van de best presterende aandelenmarkten van de afgelopen maanden.

Sberbank

Dat is voor een groot deel te danken aan één aandeel: Sberbank. Dit bankaandeel heeft op dit moment een weging van maar liefst 23 tot 24 procent van de RTS-index, waarin de vijftig meest liquide Russische aandelen zijn opgenomen.

Cyrique Bourbon, portfolio manager bij Morningstar Investment Management, verwacht dat deze trend op langere termijn kan doorzetten. Volgens hem heeft de Russische aandelenmarkt het potentieel om duidelijk beter te presteren dan andere aandelenmarkten.

Hiervoor voert hij twee redenen aan:

Reden 1: Lage waarderingen

Russische aandelen zijn gemiddeld circa 40 tot 50 procent goedkoper dan andere opkomende landen, aldus Bourbon. "Zelfs als we een voorzichtige houding aannemen, dan nog is het te verwachten rendement op Russische aandelen significant", zo stelt hij.

In een eerder artikel, van 8 februari, wees Morningstar ook al op de relatief lage waardering van Russische aandelen ten opzichte van die van andere opkomende markten.

Toen wees de fondsenspecialist erop dat de MSCI Russia 10-40 index een koers/winst-verhouding had van 7,8 en een dividendrendement van 5,5 procent. Ter vergelijking: bij de MSCI Emerging Markets index was dat 16,0 versus 2,1 procent.

Aandelen uit de MSCI World-index (met aandelen uit ontwikkelde landen) waren overigens nóg een stukje duurder, gelet op de koers/winstverhouding van 22,3.

Reden 2: Enkele winstmachines

De tweede reden is volgens Bourbon dat een aantal belangrijke bedrijven uitzicht heeft op een gezonde winstgroei.

Ongeveer de helft van de Russische index bestaat uit energiebedrijven en ondernemingen die zijn gerelateerd aan de olie- en gasindustrie.

Stijgende olieprijzen, een lagere kostenstructuur en gunstige wisselkoerseffecten zullen in de komende maanden een positieve invloed gaan hebben op de winstniveaus van deze bedrijven, en daarmee op de hele Russische Index, zo verwacht Bourbon.

Economische sancties

Hier staat overigens wel tegenover dat Russische bedrijven zuchten onder economische sancties van Europa en de VS, vanwege de annexatie van de Krim, waardoor de economische groei achterblijft.

Risico's

Bovendien moet u zich realiseren dat beleggen in Rusland ook bovengemiddelde risico's met zich meebrengt, op het gebied van politiek, wisselkoers en corporate governance.

Actief versus indexfonds

Mocht u een belegging in Russische aandelen aandurven, dan adviseert Morningstar om te kiezen voor actieve beleggingsfondsen in plaats van ETF's (indextrackers).

Dat heeft te maken met de hiervoor genoemde eenzijdige samenstelling van de Russische aandelenindex. ETF's beleggen volgens Morningstar gemiddeld 52,5 procent in de sector energie. Daarnaast leggen financials een groot gewicht in de schaal: 22,8 procent.

Spreiding

Dit betekent dus dat driekwart van de portefeuille is belegd in slechts twee sectoren. Dat brengt hogere risico's met zich mee dan wanneer wordt gekozen voor een actieve beleggingsfonds dat meer spreiding aanbrengt in de portefeuille.