Nieuwe kredietbubbel in economische periferie

Maar er is een groep kleinere landen waarvoor dat wel degelijk geldt, meldt The Wall Street Journal. Volgens de Amerikaanse krant zijn het vooral landen die tijdens de kredietcrisis sterk presteerden, die nu in de gevarenzone zitten.

Hogere schulden dan de VS

Voor tien landen is de situatie zo serieus dat ook het Internationaal Monetair Fonds de noodklok luidt. Het gaat om Zwitserland, Australië, Noorwegen, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Zweden, Thailand, Hongkong en Finland.

Veel van deze landen hebben hogere privéschulden dan de VS ten tijden van de kredietcrisis. Het ergst is de situatie in Zwitserland waar de schulden van privé-huishoudens zijn opgeklommen tot 127,5 procent van het bbp. Dat terwijl het IMF al begint te waarschuwen bij een niveau van 65 procent.

Volgens Guillermo Tolosa, een econoom van Oxford Economics, is het vooral zorgelijk dat de schulden zo snel stijgen. "De geschiedenis wijst uit dat dit zelden goed afloopt."

Dit zegt ook het IMF dat erop wijst dat oplopende schulden in het begin weliswaar voor extra groei zorgen, maar die groei moet op termijn dubbel en dik worden terugbetaald.

Huizenprijzen drie keer over de kop

Als vuistregel hanteert het IMF dat als de privé-schulden in drie jaar tijd met vijf procentpunt oplopen dan zorgt dat drie jaar later voor een negatief effect op de economische groei van 1,25 procent-punt.

Cynisch genoeg ligt de reden voor de oplopende schulden volgens The Wall Street Journal grotendeels bij de kredietcrisis. Die zorgde namelijk voor een extreem lage rente in de hele wereld, ook dus in landen die dat helemaal niet nodig hadden. Het gevolg was een kredietgolf met vooral grote effecten op de huizenmarkt.

In Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zweden zijn de huizenprijzen bijvoorbeeld verdrievoudigd de laatste tien jaar. The Wall Street Journal voorspelt dat dit nioet lang goed kan gaan, maar echt gevaarlijk voor de wereldeconomie is dat niet. Daarvoor is het belang van de tien schuldenzondaars te klein.