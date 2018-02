BlackRock optimistischer over Amerikaanse aandelen

"Het fundamentele verhaal is het beste wat het ooit is geweest. Dat is verrassend, als we kijken hoe ver we in de huidige cyclus zitten", zegt Kate Moore, hoofd aandelenstrateeg bij BlackRock tegenover Cnbc.

Impact belastingverlaging nog altijd ondergewaardeerd

Hoewel de markt een groot deel van de verliezen in februari heeft teruggewonnen, gelooft het team van BlackRock dat de impact van wijzigingen in de belastingwetgeving en bedrijfsuitgaven nog steeds ondergewaardeerd wordt door beleggers.

Moore verwacht dat de winstgroei en de dividenden de rendementen verder brandstof zullen geven, in een markt met historisch hoge waarderingen.

Lagere beoordeling van Europese aandelen

"We blijven zeer constructief ten aanzien van aandelen in het algemeen", aldus Moore. "In de VS is net een stimulusinjectie geweest die nergens anders ter wereld heeft plaatsgevonden."

Volgens de beleggingsexpert laten alle regio's verbeteringen zien in positieve winstherzieningen. Europa heeft ook een solide winstmomentum, maar blijft achter bij de VS. De BlackRock-strategen hebben hun beoordeling van Europese aandelen dan ook verlaagd naar neutraal.

Sterke winstgroei

"We waren al aangemoedigd door de sterke omzetcijfers in het vierde kwartaal, maar nu worden de resultaten verder aangejaagd door de belastingverlaging en fiscale stimuleringsmaatregelen", licht Moore de positieve kijk op de Amerikaanse aandelenmarkt toe.

De winstgroei van de S&P 500-bedrijven die tot nu toe hun cijfers hebben gepubliceerd bedroeg 15 procent in het vierde kwartaal en de omzetgroei was de hoogste in zes jaar.

Moore wijst erop dat veel analisten hun winsttaxaties hebben opgeschroefd op basis van de uitlatingen van bedrijven tijdens het cijferseizoen. Haar opmerking wordt gestaafd door de recente bevindingen van FactSet.

Volgens Moore is de verwachting dat de winstgroei dit jaar kan uitkomen op 19 procent. 60 procent van de S&P 500-bedrijven gaf een voorspelling af die de verwachtingen overtrof.

Positieve winstherzieningen

BlackRock houdt de winstherzieningen scherp in de gaten, aangezien deze een belangrijke indicator voor de markt kunnen zijn.

Het percentage positieve herzieningen is volgens Moore in een recordtempo toegenomen. De ratio staat nu op 2, wat betekent dat er twee positieve winstherzieningen zijn voor elke neerwaarts herziening. Het gemiddelde van deze ratio bedraagt 0,8, gebaseerd op de data sinds 1988.

De BlackRock-strateeg houdt er wel rekening mee dat het tempo van positieve herzieningen en het groeitempo van de winst de komende drie tot zes maanden waarschijnlijk langzamer zal zijn.

"We zitten op dit moment op een raket. Het kan met een knal opstijgen. Ik weet niet of het eindigt met een knal. Raketten kunnen ook elegant landen, als ze goed ontworpen zijn."

Inflatie en rente

De risico's voor de huidige stierenmarkt zijn volgens Moore een hogere inflatie en stijgende reële rentes, maar voor nu gaat zij uit van een bescheiden hogere inflatie en geleidelijk stijgende rentetarieven.

"We zullen zeer waakzaam moeten zijn en proberen ons te blijven concentreren, niet alleen op wat er met de winst gebeurt, maar ook op wat er gebeurt met de inflatiedruk en de impact die de marges kunnen hebben. Het grote risico is dat de marges afbrokkelen door inflatiedruk."

Favoriete sectoren

De favoriete sectoren van Moore zijn technologie en de financiële waarden. Technologie zou moeten profiteren van de toegenomen uitgaven van de bedrijven, dankzij de veranderingen in de belastingwetgeving. De belastingverlaging zou volgens haar ook kunnen leiden tot meer aandeleninkopen en overnames van bedrijven.