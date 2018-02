De beste ondergewaardeerde aandelen volgens Morningstar

Hoewel de markt in januari verder overgewaardeerd is geraakt, heeft Morningstar toch een lijst kunnen samenstellen van de meest aantrekkelijk gewaardeerde largecap aandelen ter wereld: de Large Cap Global Core Pick List.

Concurrentievoordelen

De bedrijven die Morningstar heeft geselecteerd, hebben volgens de fondsenspecialist concurrentievoordelen voor de lange termijn en zijn daarnaast ondergewaardeerd. De lijst wordt gedomineerd door Amerikaanse aandelen en wereldwijde aandelen die worden verhandeld op Wall Street.

Deze sectoren zijn ondergewaardeerd

Van alle sectoren heeft de nutssector op dit moment de laagste waardering: de sector noteert op 85 procent van de reële waarde ofwel de fair value. Ook in de sectoren energie, gezondheidszorg, industrie, vastgoed en telecom ziet Morningstar aantrekkelijke koopkansen. Deze sectoren noteren allemaal op minder dan 90 procent van hun fair value.

De totale lijst noteert 91 procent van de fair value. Ter vergelijking: bij de S&P 500 aandelen die analisten van Morningstar volgen tezamen is dat 106 procent van de fair value. Deze fondsen zijn dus per saldo overgewaardeerd en dus relatief duur.

Duurzame consumentengoederen

In de sector duurzame consumentengoederen worden de Amerikaanse kledingbedrijven Under Armour en L Brands aan de lijst toegevoegd. Under Armour is een fabrikant van sportkleding en L Brands is het moederbedrijf van lingeriemerk Victoria’s Secret.

'Under Armour is een toonaangevend kleding en accessoiremerk geworden door zijn innovatieve, prestatiegerichte sportartikelen. Consumenten hebben het merk omarmd, getuige de hoge prijzen die het merk kan vragen, hetgeen hoge marges oplevert. Ook retailpartijen zijn dol op het merk en ze willen het maar al te graag in hun schappen hebben", licht Morningstar-analist John Brick de komst van Under Armour toe.

Hoewel het merk is ontstaan op de Amerikaanse thuismarkt, verwacht hij dat het ook kan slagen in uitbreiding naar andere landen en nieuwe categorieën zoals schoenen en damesmode. De investeringen in die expansie zullen volgens hem de winstmarge op korte termijn iets drukken. "Maar voor de lange termijn legt het een grotere basis voor gezonde groei', aldus de beursvorser.

Twenty-First Century Fox (het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch) en Discovery Communications (media- en entertainment bedrijf) verdwijnen van de lijst met ondergewaardeerde aandelen in deze sector.

Consumer staples

In de sector 'consumer staples' (consumptiegoederen en levensmiddelen) wordt de lijst aangevuld met de Amerikaanse levensmiddelengiganten Procter & Gamble (maker van huishoudelijke artikelen en verzorgingsproducten) en Campbell Soup (fabrikant van blikken soep en sauzen).

Zij hebben stuivertje gewisseld met de Amerikaanse bedrijven Molson Coors Brewing (bierbrouwer) en JM Smucker (fabrikant van jam en pindakaas).

Volgens analist Erin Lash heeft Procter & Gamble de rating te danken aan de sterke positie van het bedrijf in huishoudelijke en persoonlijke verzorging, met hoge marktaandelen van ruim 25 procent in baby-artikelen, 65 procent in scheren en 25 procent in damesproducten. Met die positie streeft Procter & Gamble de concurrentie stevig voorbij aldus de analist. "Retailers kunnen vanwege die dominantie simpelweg niet om P&G heen."

De schaalgrootte leidt volgens de analist ook tot flinke kostenvoordelen in vergelijking met concurrenten. "Positief is ook dat het bedrijf zo'n 3 procent van zijn jaaromzet uitgeeft aan onderzoek en ontwikkeling, zodat er regelmatig nieuwe producten op de markt komen", zo besluit Lash.

Energie

In de energiesector vindt ook een stoelendans plaats. Drie bedrijven worden aan de lijst toegevoegd:

- TransCanada (Canadees bedrijf dat gas- en oliepijpleidingen aanlegt)

- de Franse energiereus Total en

- het Amerikaanse gasbedrijf Range Resources.

Zij nemen de plaats in van de Amerikaanse gasbedrijven Energy Transfer Equity en Oneok en het eveneens Amerikaanse midstream olie- en gasbedrijf Enterprise Products Partners.

Financials

In de financiële sector verdwijnen drie fondsen: Axa (Franse verzekeraar), Mitsubishi UFJ Financial Group (Japans financieel conglomeraat) en Wells Fargo (grote Amerikaanse bank).

Voor dit trio in de plaats komen de Amerikaanse vermogensbeheerders BlackRock en Affiliated Managers Group en de Britse Lloyds Banking Group.

"De kern van BlackRock bestaat uit passief fondsbeleggen. Via ETF-dochter iShares en het assortiment van indices voor institutionele klanten zit zo'n tweederde van het beheerde vermogen in passieve producten", legt Morningstar-analist Gregory Warren uit.

Het fondshuis dankt volgens hem zijn rating vanwege zijn schaalgrootte en dienovereenkomstig sterke positie, zijn diverse aanbod van zowel passieve maar ook actieve beleggingsproducten en de gunstige kostenstructuur voor eindbeleggers.

"Bovendien biedt iShares technologische voorsprong door een platform voor risicomanagement en portefeuilleopbouw, zodat eindbeleggers minder snel geneigd zullen zijn om over te stappen naar een andere fondsaanbieder. Dat zal de autonome groei in de komende jaren ten goede komen", zo verwacht Warren.

Gezondheidszorg

De sector gezondheidszorg verwelkomt de Amerikaanse farmareus Pfizer en zijn Franse concurrent Sanofi.

De Amerikaanse medicijnendistributeur AmerisourceBergen en farmaceut Express Scripts verdwijnen uit de lijst.

Industrie

In de industriesector maakt het Duitse elektronicaconcern Siemens plaats voor de Japanse robotfabrikant Fanuc.

IT

De grootste opschudding is te zien in de lijst met IT-bedrijven. Nieuwkomers zijn:

- Microsoft (Amerikaanse techreus)

- KLA-Tencor (Amerikaanse producent van halfgeleiders)

- Adobe Systems (Amerikaanse softwareproducent)

- NetEase (Chinees internetbedrijf) en

- Broadcom (Amerikaanse chipfabrikant).

Dit betekent dat ook vijf bedrijven de lijst verlaten. Dit zijn:

- Xerox (Amerikaanse fabrikant van printers en kopieerapparaten)

- Infosys (Indiase concern voor software-outsourcing)

- Alibaba Group (de Chinese uitbater van webwinkels)

- Altaba (Amerikaanse investeerder waarin Yahoo is opgegaan) en

- Hewlett Packard Enterprise (Amerikaans technologiebedrijf).

Grondstoffen

In de sector grondstoffen wordt Mosaic (Amerikaanse leverancier aan de landbouw) aan de lijst met ondergewaardeerde aandelen toegevoegd. Dit gaat ten koste van CRH (Ierse leverancier van bouwmaterialen).

Belangrijk om te weten is wel dat de lijst van Morningstar uitgaat van de waarderingen eind januari, dus vóór de recente correctie op de beurzen.