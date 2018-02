'Herstel bitcoin kan nieuwe kopers aantrekken'

Dat schrijft Cnbc. In de voorgaande weken verloor de cryptomunt in een snelle koersduik twee derde van zijn waarde en zakte van een recordhoogte van meer dan 19.000 dollar half december naar een dieptepunt van 6000 dollar vorige week. Maar dankzij de verklaringen van toezichthouders die de angst voor een hardhandige aanpak van de digitale valuta hebben weggenomen, lijkt de bitcoin zich weer te herstellen.

Toegenomen vertrouwen

"Voor het grootste deel van december en januari waren alle beleggers gefocust op een hardhandig optreden van de regelgevende autoriteiten, vooral in Azië", zei Brian Kelly, hoofd van BKCM, tegen Cnbc.

"Dat veranderde allemaal toen CFTC-commissaris Giancarlo op het bankcomité van de Senaat sprak en de toon van de regelgeving veranderde. Het lijkt erop dat het negatieve nieuws over regelgeving achter ons ligt en beleggers meer vertrouwen hebben om te in investeren."

Van 8000 naar 19.000 dollar

Bitcoin bereikte op 28 november 2017 voor het eerst de 10.000 dollar, doordat de interesse in de cryptomunt sterk was toegenomen. In de week rond Thanksgiving Day in de Verenigde Staten voegde handelsplatform Coinbase ongeveer 300.000 gebruikers toe. Dat stuwde de koers van bitcoin van ongeveer 8.000 dollar naar 10.000 dollar.

In de daaropvolgende drie weken schoot de koers door naar 19.000 dollar.

9,5 miljoen gebruikers

Volgens het Britse online handelsplatform eToro vertraagde de gebruikersgroei eind januari, toen bitcoin aanzienlijk begon te dalen. Maar het aantal gebruikers is niet afgenomen. Het platform heeft nu wereldwijd 9,5 miljoen gebruikers. En nu bitcoin opnieuw probeert om de 10.000 dollar vast te houden, kan dat de aankopen stimuleren.

"Toen bitcoin voor het de 10.000 dollar bereikte in november, creëerde dat een nieuwe dialoog over bitcoin en cryptomunten; vergelijkbaar met de discussie over het hebben van een e-mailadres, bijna 25 jaar geleden. Dat heeft zich vertaald naar nieuwe deelnemers", zei Matt Roszak, medeoprichter van blockchain-ontwikkelingsbedrijf Bloq.

Interesse van hedgefondsen

Roszak vergeleek de recente inzinking van de prijs van bitcoin met de bewegingen rond vergelijkbare psychologische mijlpalen van bijvoorbeeld 1, 10 of 100 dollar. "Telkens wanneer deze mijlpalen werden bereikt, introduceerde het een nieuw publiek van deelnemers en ontwikkelaars", aldus Roszak.

Een belangrijk verschil is nu dat hedgefondsen steeds meer geïnteresseerd zijn in bitcoin.

Financieel onderzoeksbureau Autonomous Next schat dat er vorig jaar 167 cryptofondsen zijn gelanceerd. Dit jaar zijn er tot nu toe al 20 van dergelijke fondsen gelanceerd, waarmee het totaal op 225 komt, met ongeveer 3,7 miljard dollar aan beheerd vermogen.

Nieuwe beleggingsproducten

"Ondanks de volatiliteit in de prijzen van cryptomunten, zien we steeds meer belangstelling voor het creëren van beleggingsproducten in dit gebied", aldus Lex Sokolin, fintech-strateeg bij Autonomous Next.

Gezien de snelle opmars van bitcoin van minder dan 1.000 dollar tot boven de 19.000 dollar, is het echter moeilijk om een "psychologische mijlpaal" voor de cryptomunt te bepalen. Ari Paul, chief investment officer bij BlockTower Capital, verwacht dat bitcoin verder zal stijgen, maar hij schenkt weinig aandacht aan het opnieuw bereiken van de 10.000 dollargrens. "Het is een willekeurig getal", zei hij. "Ik denk niet dat het ertoe doet."