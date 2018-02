Drie aandelen voor Warren Buffett-fans

Met dat in gedachte bekeken de beleggingsexperts van The Motley Fool drie bedrijven die goed zouden passen in een op Buffett geïnspireerde portfolio. Aanhangers van de filosofie van de Buffett zouden volgens hen serieus Apple, Bank of New York Mellon en Facebook moeten overwegen.

Een appel per dag

Hoewel zijn aversie tegen technologie goed gedocumenteerd is, heeft een van Warren Buffett's top-luitenanten bij Berkshire Hathaway begin 2016 aandelen van Apple gekocht begin 2016. Na het bekijken van de oorspronkelijke aankoop, zei Buffett dat hij kort daarna aanzienlijk meer aandelen Apple kocht. Op de vraag waarom hij de inzet zo snel verhoogde, antwoordde hij: "Omdat ik het leuk vind." Tegen het einde van dat kwartaal had het Orakel van Omaha bijna 10 miljoen aandelen van Apple ter waarde van ongeveer 1 miljard dollar in bezit.

Buffett is sindsdien steeds Apple-aandelen blijven kopen. Volgens de recent ingediende registraties van de belangen heeft Berkshire Hathaway in het laatste kwartaal van 2017 zijn participaties met 23,3 procent verhoogd. Per 31 december was het belang van het bedrijf uitgegroeid tot meer dan 165 miljoen aandelen - ter waarde van bijna 28 miljard dollar.

Waarom blijft Buffett investeren in Apple? Hij heeft verschillende publieke opmerkingen gemaakt die ons inzicht verschaffen in de reden waarom het bedrijf een van de grootste belangen van Berkshire vormt.

Over de iPhone heeft Buffett gezegd: "De mate waarin het leven van mensen centraal staat rond het product is enorm." Hij verklaarde ook: "Apple lijkt me een vrij 'plakkerig' product en een enorm nuttig product voor mensen die het gebruiken."

Hoewel de koers van het aandeel met 46procent is gestegen in 2017, biedt het aandeel nog steeds een aantrekkelijke waarde, met een waardering van slechts 14 keer de verwachte winst. Apple betaalt een dividend dat momenteel 1,5 procent opbrengt en de uitbetalingsratio van slechts 25 procent biedt voldoende ruimte voor toekomstige verhogingen.

Alleen in naam een bank

Bank of New York Mellon is meer een dienstverlenend bedrijf dan een traditionele bankinstelling, omdat het zeer weinig leningen verstrekt, geen echte depositoverzamelingsactiviteiten heeft en niet veel geld uitgeeft aan het vinden van retailklanten.

In plaats daarvan is Bank of New York Mellon een bewaarbank en vermogensbeheerder die activa aanhoudt en beheert namens grote instellingen, fondsen en andere beleggers. Het biedt diensten voor de afwikkeling en opslag van activa, handelsclearing, administratie en meer. Vergoedingen, en geen rente-inkomsten, zijn dan ook verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van de opbrengsten en winst.

De saaie taak van Bank of New York Mellon om het papierwerk van andere mensen te voltooien krijgt niet veel aandacht van Wall Street. De aandelen verhandelen tegen ruwweg 15 keer de winst, wat een weerspiegeling is van relatief lauwe groeivooruitzichten. Maar als waardeobligatie in Buffett-stijl is het een geweldig bedrijf om te kopen en vast te houden. Bank of New York Mellon is een bedrijf dat een respectabele winstgroei kan genereren die beleggers op lange termijn zal belonen met aantrekkelijke rendementen.

De krant van de 21e eeuw

Hoewel Buffett de technologiesector over het algemeen vermijdt, betekent dit niet dat zijn aanhangers dat ook zouden moeten doen. Nu internet en smartphones steeds meer in het dagelijks leven doordringen en meer winst genereren, is het een vergissing om de sector te vermijden.

Gelukkig, kunnen beleggers Buffett-achtige aandelen vinden als ze weten waar ze moeten kijken. Facebook presenteert zo'n optie. Het dominante sociale netwerk heeft een economische gracht die aantoonbaar groter is dan enig ander beursgenoteerd bedrijf, aangezien het meer dan 2 miljard leden heeft op zijn primaire netwerk en bijna 1 miljard op Instagram.

De marges van Facebook zijn ook een teken van de concurrentievoordelen, met een operationele marge van 50 procent eind 2017. Dat is een teken van de immense waarde die Facebook adverteerders biedt, waardoor het een enorme prijszettingsmacht heeft.

Buffett is lange tijd fan geweest van kranten, omdat hij gelooft dat publicaties zonder concurrentie in de buurt in wezen lokale monopolies zijn. Facebook heeft dat model gebruikt en het met steroïden geïnjecteerd, gebruikmakend van internet om zichzelf beschikbaar te maken over de hele wereld en gebruik te maken van gebruikersgegevens om gericht te adverteren. Als Buffett een millennial was, dan zou Facebook vermoedelijk een van zijn grootste deelnemingen zijn geweest.

