De meest aantrekkelijke opkomende markten

Er werd door Bloomberg gekeken naar diverse factoren, zoals als economische groei, yields, betalingsbalans en de waarderingen van beleggingen. Onder de twintig onderzochte opkomende landen, sprongen Mexico en Turkije er positief uit.

Ook Tsjechië en Polen bieden aantrekkelijke kansen, zo laat de data zien. De vijf minst aantrekkelijke markten zijn in Azië te vinden. Zo kunnen beleggers beter weg blijven uit China, Indonesië en de Filipijnen.

Reële effectieve wisselkoers

Mexico en Turkije zouden over een gemiddelde van tien jaar vooral een aantrekkelijke reële effectieve wisselkoers kennen. De reële effectieve wisselkoers is een goede maat om het internationale concurrentievermogen van de afzonderlijke landen in een muntunie te bepalen. Een stijging van de reële effectieve wisselkoers weerspiegelt een verslechtering van de conjunctuur van het betrokken land.

In India en China schieten de waarderingen juist door het dak, constateerde Bloomberg. De landen zullen waarschijnlijk niet meer zo snel groeien als in het afgelopen decennium.

"Voor wie op zoek is naar iets om te kopen, dan springen Turkije en Mexico eruit omdat de waarderingen relatief laag zijn", aldus fondsbeheerder Takeshi Yokouchi van Daiwa SB Investments. "Wanneer de politieke risico’s afnemen, dan is instappen een logische keuze gezien de solide onderliggende ontwikkelingen en hoge rendementen."

Het rendement op Turkse staatsobligaties is momenteel circa 12 procent, terwijl dit voor Mexico 7,5 procent is. Beide percentages liggen nog boven de 7,3 procent van Indiaas staatspapier met dezelfde looptijd. Er zijn geen andere Aziatische staatsobligaties die daar in de buurt van komen. De yields in China liggen bijvoorbeeld gemiddeld op ongeveer 3,8 procent.

Azië duur

Bloomberg keek naar 20 van de 24 markten die zijn opgenomen in de MSCI Emerging-Market Index. Griekenland werd niet meegenomen vanwege de euro als betaalmiddel en over Egypte, Qatar en Pakistan was er te weinig data beschikbaar.

"Aziatische landen lijken relatief duur, nadat beleggers al een voorschot maakten op de sterke groei in de regio", aldus Yokouchi. "Zij hebben niet meer de potentie als Turkije en Mexico, maar Aziatische valuta en beleggingen zullen waarschijnlijk wel stabiel blijven."

In de afgelopen zes maanden bleek de Turkse lira de slechtste munt ten opzichte van de dollar, mede vanwege de politieke onrust in het land. Ook de Mexicaanse peso deed het beroerd door de aanhoudende onderhandelingen over het Nafta-verdrag tussen Mexico, Canada en Amerika.

De MSCI Emerging-Market Index steeg sinds het dieptepunt twee jaar geleden met 80 procent en deed het daarmee beter dan de vergelijkbare index voor ontwikkelde landen, die met 47 procent steeg in dezelfde periode.

Junkstatus

Beleggingen in Turkije en Mexico, bijvoorbeeld door middel van etf’s, worden beschouwd als zeer risicovol. De grootste kredietbeoordelaars gaven Turkije al een junkstatus (BBB-) vanwege de politieke instabiliteit en toenemende onveiligheid. Een dergelijke kredietstatus betekent hogere financieringskosten voor Turkse banken en bedrijven.

Ook Mexico heeft een relatief lage kredietstatus (BBB+) met een stabiele of negatieve outlook, maar daarmee is er wel de verwachting dat instellingen hun leningen hoogstwaarschijnlijk kunnen afbetalen. Bij kredietbeoordelaar Moody’s heeft Mexico een A3-beoordeling gekregen, hetgeen betekent dat de kredietwaardigheid kwetsbaar is voor veranderingen in de economie.