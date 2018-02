'Sterke economie kan berenmarkt afweren'

Dat stellen marktkenners op basis van historische gegevens.

Wankele condities ontbreken

Volgens de professionals ontbreken op dit moment de wankele economische condities die een berenmarkt kunnen veroorzaken. "We zien dit niet gebeuren met een economie die zo sterk is", zei Ryan Detrick, senior marktstrateeg bij LPL Financial tegen persbureau Reuters. "Het komt zelden voor dat een berenmarkt optreedt in een niet-recessie achtige omgeving."

Deze bewering wordt gestaafd door strategen van Goldman Sachs. Zij bekeken elf beurscorrecties van minstens 10 procent sinds 1976 die niet plaatsvonden rond een recessie. Slechts één van deze correcties, die van 1987, leidde tot een bearmarkt,

"Een berenmarkt zou betekenen dat de S&P 500 onder 2.300 punten daalt, vanaf het huidige niveau van ongeveer 2.660 punten. Maar de geschiedenis leert dat het onwaarschijnlijk is dat deze zich zal voordoen zonder een recessie", aldus de strategen van Goldman.

Positieve economische indicatoren

Hoewel een recessie - een periode van aanzienlijke achteruitgang van de economische bedrijvigheid - pas wordt vastgesteld nadat deze is opgetreden, wijzen de marktkenners op indicatoren die aantonen dat de economie er nog steeds goed voorstaat.

Zo is de algehele verwachting dat de winst van de bedrijven in de S&P 500 in 2018 met 18,8 procent zal stijgen. Dat is een grotere stijging dan de 12 procent die aan het begin van het jaar werd geprojecteerd, zo blijkt uit gegevens van Thomson Reuters.

"Je weet maar nooit, maar alleen het feit dat de inkomsten zo sterk groeien als nu, wijst volgens ons op een zeer geringe kans op een recessie in de komende twaalf maanden," zei Detrick van LPL Financial.

Stijgende rentecurve

Een andere belangrijke recessie-indicator, de rentecurve, geeft ook geen waarschuwingssignaal af, zei Jeffrey Kleintop, chief global investment strateeg bij Charles Schwab.

Beleggers zien een stijgende rentecurve, waarbij de lange rente hoger is dan de rente op kortlopende leningen, als een teken van economische kracht. Dit in tegenstelling tot een vlakke of inverse rentecurve, die wordt gezien als een voorbode van een recessie.

Snelle correctie

Ook de snelheid van de correctie kan een indicator zijn voor het verdere verloop. CFRA Research bekeek 21 correcties die de afgelopen 70 jaar niet resulteerden in een berenmarkt. Deze correcties deden er gemiddeld 98 dagen over om de bodems te bereiken en 84 dagen om weer te herstellen naar hun eerdere piekniveaus. De snellere correcties, die 38 dagen duurden, herstelden zich in 71 dagen.

"Correcties die zich in een zeer kort tijdsbestek ontwikkelen, neigen sneller naar de bodem en herstellen sneller dan de gemiddelde correctie", licht Sam Stovall, chief investment strateeg bij CFRA Research toe.

In de elf niet-recessiecorrecties sinds 1976 daalde de S&P 500 volgens Goldman Sachs telkens met zo'n 15 procent. Echter, beleggers die de index 10 procent onder zijn piek kochten zonder te wachten op een bodem, zouden gemiddeld een rendement van 6 procent, 12 procent en 18 procent hebben gerealiseerd in 3, 6 en 12 maanden.

Uitzonderlijke marktfactoren

Het vergelijken van deze correctie met eerdere marktdalingen kan echter gevaarlijk zijn door mogelijke uitzonderlijke marktfactoren. Zo wordt de beurscrash in 1987 deels toegeschreven aan de onbedoelde gevolgen van de geautomatiseerde aandelenhandel en afdekkingsposities.

Tijdens de uitverkoop van vorige week hebben veel marktkenners hun bezorgdheid geuit over het feit dat de markt overrompeld werd door het plotseling afwikkelen van posities waarmee werd gegokt op een lage marktvolatiliteit. De impact daarvan zou wellicht nog door kunnen werken.

Kleintop van Charles Schwab neemt dan ook een slag om de arm. "Waar we ons zouden kunnen vergissen is als - net als in 1987 - de oorzaak volledig los staat van de fundamenten, en het gaat om iets technisch en een onevenwichtigheid binnen de markt zelf. Het lijkt er niet op dat het zo is, maar het is moeilijk om te weten waar alle lijken begraven zijn als het gaat om deze volatiliteitshandel."