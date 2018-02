Hoe Europese banken omgaan met slechte leningen

Europese autoriteiten zetten kredietverstrekkers onder druk om niet-renderende kredieten te verkopen of af te schrijven, maar ze zijn verdeeld over de manier waarop dit probleem moet worden aangepakt, en sommige beleggers zijn teleurgesteld over het tempo van de vooruitgang. Bloomberg geeft vijf grafieken die helpen bij het verklaren van het probleem en hoe banken het aanpakken.

Griekenland en Italië

Het probleem is vooral acuut in de landen die het zwaarst zijn getroffen door de schuldencrisis. Griekenland, dat zijn bailout-programma nog niet heeft afgesloten, staat bovenaan in de lijst van niet-renderende leningen als percentage van het totale krediet, terwijl Italië in absolute termen de grootste stapel slechte leningen heeft.

Italiaanse banken hebben vaste doelen om hun slechte kredietniveaus te verkleinen door portefeuilles te verkopen of leningen af te bouwen. Intesa Sanpaolo, de grootste bank van het land op basis van marktwaarde, kreeg twee jaar geleden een voorsprong op zijn rivalen en is van plan om de afbouw van niet-renderende leningen te versnellen, zei bestuursvoorzitter Carlo Messina vorige maand. Volgens Messina zitten ook de andere Italiaanse banken op "de juiste weg" en zullen ze dit jaar verdere vooruitgang boeken.

Verergerd door rechtsstelsel

Italië vergaarde zijn stapel niet-renderende leningen tijdens de jaren van weinig of geen economische groei. Het probleem wordt nog verergerd door het rechtsstelsel van het land, waar het voor kredietverstrekkers langer duurt om onderpand te liquideren dan in veel andere landen. Italië heeft in oktober de faillissementsregels herzien om ze sneller en efficiënter te maken.

Europese banken hebben hun niet-presterende leningen sinds eind 2014 in totaal met meer dan 280 miljard euro teruggebracht. Maar volgens de Europese Centrale Bank, die toezicht houdt op het merendeel van de grote geldschieters in de eurozone, zijn slechte leningen nog steeds "een groot probleem", dat aangepakt dient te worden nu de economie goed presteert.

Stroom vermindert

De stroom van nieuwe slechte leningen daalt wel in Italië, maar het niveau blijft boven dat van vóór de financiële crisis. De Bank of Italy stelt daarbij dat een verbetering van de vastgoedmarkt van het land helpt om de risico's voor banken te verminderen. Volgens het meest recente financieel-stabiliteitsverslag van de centrale bank zouden de belangrijkste kwetsbaarheidsindicatoren voor kredietverstrekkers in de komende kwartalen moeten blijven afnemen.