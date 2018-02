Vijf feiten die beleggers moeten weten over marktcorrecties

Traditioneel wordt een correctie voor de aandelen gedefinieerd als een daling ten opzichte van een recent hoogtepunt van 10 procent of meer. De klappen op de aandelenbeurzen waren vorige week zo groot dat de drie grootste Amerikaanse aandelenindices officieel in het correctiegebied belandden. Toch hoeft de pijn voor beleggers niet zo groot te zijn als ze de volgende punten in hun achterhoofd houden, zo schrijft The Motley Fool.

1. Correcties komen vaker voor dan u denkt

Het eerste dat beleggers zich moeten realiseren is dat aandelencorrecties vaak voorkomen. Inclusief de huidige correctie heeft de S&P 500-index sinds 1950 maar liefst 36 correcties van 10 procent of meer ondergaan. Het gebeurt dus ongeveer om de twee jaar.

Hoewel de aandelenmarkten zich niet noodzakelijkerwijs houden aan gemiddelden, is het goed om te beseffen dat correcties zo nu en dan zowel gezond als gangbaar zijn voor aandelen.

2. Correcties zijn vaak kort in vergelijking met bullmarkten

Een ander interessant feitje is dat neergaande koersbewegingen in de aandelenmarkten historisch gezien vaak maar van korte duur zijn. De vorige 35 correcties van de S&P 500 duurden in totaal van 6.587 handelsdagen, wat een gemiddelde daling van minder dan 200 dagen per correctie impliceert.

Ter vergelijking: de S&P 500 bevond zich sinds 1950 in een bullmarkt, ofwel een opgaande markt, van meer dan 18.000 dagen. Met andere woorden, de aandelenmarkt neigt vaker naar een hogere trend dan naar een dalende trend.

3. Alles is relatief

Het is ook belangrijk voor beleggers om te erkennen dat geen twee correcties op de aandelenmarkt hetzelfde zijn en dat alles relatief is. Zo zette de historische puntendaling van de Dow Jones-index beleggers op scherp. Maar ondanks de grootste puntendaling ooit is de index slechts teruggezakt tot het niveau van november 2017 en wordt de winst van langetermijnbeleggers nauwelijks beïnvloed.

4. Goed moment om uw beleggingen te bekijken

Beurscorrecties bieden ook de perfecte gelegenheid voor beleggers om hun beleggingsportefeuilles te herzien. Als beleggers ondanks de koersdalingen nog altijd overtuigd zijn van hun investeringsbeslissingen, dan is er zeker geen reden om in paniek aandelen te verkopen.

5. Mooi moment om aandelen bij te kopen

Veel beleggers zullen waarschijnlijk spijt krijgen dat ze geen aandelen hebben bijgekocht tijdens een correctie. Sinds 1950 zijn alle 35 correcties van de S&P 500 weer volledig gewist door rally's die vaak binnen enkele weken of maanden plaatsvonden na de koersval.

Hoewel er geen garanties op de aandelenmarkt zijn, is het kopen van indexfondsen tijdens een correctie volgens The Motley Fool ongeveer de beste garantie die beleggers kunnen krijgen.

Het is ook een goed moment om te overwegen om aandelen die dividend betalen te kopen. Dividend-aandelen zijn vaak winstgevend en hebben beproefde bedrijfsmodellen, waardoor ze de perfecte keuze zijn om te helpen bij het afdekken van de neerwaartse risico's en het opbouwen van vermogen via het herbeleggen van dividend.

Lees meer: Wat we van Warren Buffett kunnen leren over correcties