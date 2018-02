Meer dan half miljoen Nederlanders aan de crypto’s

De snelle koersstijgingen van cryptomunten zorgden ervoor dat veel mensen instapten in 2017. Sinds augustus 2017 is het aantal huishoudens dat cryptovaluta bezit, gegaan van 135.000 naar 490.000 nu. Drie van de vier huishoudens die cryptomunten bezitten, zijn daar in 2017 of 2018 mee begonnen.

Sterker nog, in januari 2018 alleen al stapten meer Nederlanders in dan in heel 2016. In totaal zijn er nu zo'n 580.000 individuele cryptobeleggers in Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek van Kantar TNS onder 44.494 huishoudens in januari.

Slechte zet

Of instappen op hoog niveau een verstandige zet was, moet nog blijken. Voor beleggen is dit meestal niet het geval en tot nu toe lijkt dit bij de nieuwe cryptobezitters ook het geval. Vooralsnog staat vrijwel iedereen die in januari begon met cryptomunten momenteel op verlies. Dat zijn zo’n 65.000 huishoudens.

Madelon Vos, crypto-expert bij IEX Crypto, reageert: "Er moet wel een kanttekening gemaakt worden dat het in deze gaat om slechts een momentopname, in een ongekend volatiele markt. Veel actieve aandelenbeleggers lukt het ook niet om consequent geld te verdienen."

In augustus maakte 49 procent van de cryptobezitters nog winst. De wereldwijde marktkapitalisatie van cryptomunten bereikte volgens coinmarketcap.com in de eerste week van januari het hoogtepunt van zo’n 825 miljard dollar, om vervolgens te dalen tot ca. 350 miljard dollar in de eerste week van februari.

Nederlandse cryptobezitters zijn voorzichtig en jong

Nederlanders zijn voorzichtig en investeren lage bedragen in cryptovaluta: slechts een op de vier (24 procent) stopt er meer dan 1.000 euro in. Het neemt niet weg dat de instapbedragen groeien; een half jaar geleden stapte slechts 15 procent voor zo’n hoog bedrag in, schrijft Kantar TNS.

Er zit een groot verschil in bezitters van cryptovaluta en de traditionele belegger. Waar de Bezitters van cryptomunten zijn veel jonger dan niet-bezitters (38 vs. 51 jaar). Ook hebben met name hoger opgeleiden de weg naar crypto gevonden: 68 procent heeft een HBO+ opleiding. Dat is beduidend meer dan een half jaar geleden het geval was.

Omdat er nu in absolute zin veel meer cryptobeleggers zijn dan een half jaar terug, betekent dit dat er fors meer geld deze markt is ingestroomd de afgelopen zes maanden. Het gaat niettemin om een zeer gering deel van het totale gespaarde en belegde vermogen van Nederlandse huishoudens: nauwelijks 0,1 procent daarvan is in cryptomunten gestopt.