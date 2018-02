Breng energievreters in kaart en bespaar

1. Elektrische boiler

Volgens Delta Lloyd is de elektrische boiler met stip het grootste energievretende apparaat dat mensen in huis hebben staan. Dit apparaat verbruikt gemiddeld 1.870 kWh per huishouden per jaar en dat kost al snel bijna 400 euro per jaar.

Alles wat u op uw boiler kunt besparen is dus meegenomen. Ga voor een nieuwe elektrische boiler. Deze zijn zuiniger omdat ze zijn voorzien van een hoogwaardige isolatie.

Bovendien kunnen mensen een groot voordeel behalen als de elektrische boiler zijn energie krijgt van zonnepanelen. Volgens Boilergarant gaat het verbruik van de elektrische boiler daarmee met reuzestappen omlaag.

Dit zou tot 40 procent aan elektriciteit schelen en dat kan het gebruik op jaarbasis terugbrengen van 353 euro naar 212 euro. Bovendien merkte Boilergarant op dat een ander voordeel van de elektrische boiler is dat de prijs van elektriciteit niet zo snel zal stijgen als de gasprijzen. Dit komt mede doordat steeds meer elektriciteit duurzaam kan worden opgewekt.

2. Oude vriezer of koelkast

Delta Lloyd stelde dat het nieuwste model inbouwkoelkast in de keuken al aardig energiezuinig is, maar dat veel mensen evengoed nog een extra koelkast in de schuur of in de bijkeuken hebben staan. "Deze vintage modelletjes verbruiken echter al snel 390 kWh per jaar, wat neerkomt op 80 euro", aldus de verzekeraar.

"Ter vergelijking: een nieuwe koelkast met een zuinig energielabel verbruikt 160kWh en kost zo’n 30 euro per jaar."

3. Televisie

Ook een televisie slurpt nog steeds veel energie, ondanks dat deze ook steeds zuiniger worden. Dit komt vooral omdat de afmetingen van de schermen groeien, waardoor ze per saldo toch meer energie gebruiken. Jaarlijks ongeveer 250 kWh, aldus Delta Lloyd, wat neerkomt op 65 euro per jaar.

Heeft u een lcd- of plasma-tv van vijf jaar of ouder dan loont het om een nieuwe te kopen. Dit kan namelijk de nodige energiekosten besparen, tot soms wel bijna vijftig euro per jaar, zo berekende de Consumentenbond. Uit testresultaten van de vereniging blijkt bovendien dat televisies van Samsung doorgaans de minst zuinige zijn.

4. Droger

Volgens Delta Lloyd verbruikt de gemiddelde droger per jaar ongeveer 315 kWh, hetgeen op de energierekening al snel 60 euro is. "Het gebruik van een wasrek levert naast minder strijkwerk ook een flinke bezuiniging in de portemonnee op."

Toch regelmatig een droger gebruiken? Ga dan niet direct voor de goedkoopste wasdrogers. Die hebben in de praktijk namelijk hogere energiekosten. Een duurdere warmtepompdroger met A++ zou maar een derde van de stroom verbruiken die een wasdroger met label B nodig heeft.

MilieuCentraal maakte een vergelijking van de totale kosten van twee typen wasdrogers:

"De energiezuinige warmtepompdroger kost in de aanschaf weliswaar 750 euro, maar de energiekosten komen na twaalf jaar uit op 230 euro. Voor een minder energiezuinige B-label wasdroger betaalt men 430 euro en na twaalf jaar 700 euro aan energiekosten. De totale kosten voor een warmtepompdroger zijn dan na twaalf jaar 980 euro tegenover 1.130 euro die men voor een B-label wasdroger kwijt is."

5. Vaatwasser

Een vaatwasser past met een jaarlijks gemiddeld verbruik van 230 kWh ook nog in het rijtje van grootste energievreters in huis. Voor het gebruik betaalt u echter maar 45 euro per jaar, wat een vaatwasser bijna net zo voordelig maakt als met de hand afwassen.

Dit gaat volgens Delta Lloyd wel alleen op voor een vaatwasser met het label A+++.