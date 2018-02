"Correctie zet door"

"Dit is de eerste serieuze correctie sinds tijden", begint Smit. "Voorgaande keren leek het erop dat we er een kregen, maar kwam toch Mario Draghi of een andere centrale bankier weer met een positief verhaal en veerden de koersen op."

Hij gaat verder: "Dit keer niet. Erger nog, de centrale bankiers geven aan dat ze hun posities willen gaan afbouwen. Maar er is nog een verschil. De voorgaande dipjes hadden hun oorsprong in Europa, bijvoorbeeld door tegenvallende Duitse verkiezingen. Dat waren relatief kleine dingen, die dan snel weer werden goedgepraat. Nu komt de correctie echt uit de VS. Dat zijn twee factoren die deze daling anders maken."

Onevenwichtige markt

De technisch analist denkt dat de dip doorzet. "Wat mij betreft is de markt al langer onevenwichtig. Als laatste push hebben we de Amerikaanse belastingplannen gehad, die een best sterk effect hebben gehad op de bedrijfscijfers. De grote ondernemingen maakten zomaar enkele miljarden meer of juist minder winst. Dat is apart om te zien, maar geeft wel aan dat dit in de markt zit."

"Maar als dat effect is uitgewerkt, wat gaat dan nog de beurs verder omhoog tillen? We hebben bij de meeste grote bedrijven al positieve cijfers gezien, de rente is laag en gaat wat oplopen. Wat gaat nu nog de markten laten herstellen naar de oude niveaus?"

Flow Traders

Het aandeel Flow Traders vaart wel bij hoge volatiliteit op de beurzen. Is het te laat om nu nog in te stappen? Of is Flow Traders altijd een interessante hedge? Smit: "Ik denk dat het laatste waar is. Het aandeel is behoorlijk afgestraft de afgelopen twee jaar. Echter, qua timing zou ik na de recente stijging besluiten om in delen in te stappen. Als je helemaal geen positie hebt, kun je bijvoorbeeld eerst de helft doen, en mocht het terugvallen, dan koop je de tweede helft bij."

Bescherming kopen

En hoe kunnen we verder op de huidige situatie inspelen? "Aangezien ik voorzie dat deze dip doorzet, zou ik toch gewoon wat bescherming kopen, door middel van een put spread."

"We kopen dan bijvoorbeeld de AEX put april 500 op 9,20 euro, en we verkopen de put 460 op 3,60 euro. Dat betekent dus een 5,60 investering voor een 40 euro spread (500 tot 460). Kortom: je kunt dan, als er een daling komt tot 460 punten in de AEX, 40 euro x 100 = 4000 euro verdienen. Dat is meer dan 714 procent winst maken op je investering van 560 euro. En als de beurs omhoog gaat, is je verlies beperkt tot 560 euro per contract."