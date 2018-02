Jim Rogers waarschuwt voor ergste berenmarkt ooit

"Als we weer een berenmarkt krijgen, en dat zal zeker gebeuren, dan zal dat de ergste zijn in ons leven", zei Rogers tegen Bloomberg.

Volgens de contraire beursgoeroe komt dat doordat er sinds de financiële crisis nog meer schulden zijn opgebouwd in de wereldeconomie, vooral in de Verenigde Staten. "Schuld is overal, en het is nu veel, veel groter."

Slecht in markttiming

Rogers, die al maanden waarschuwt voor een beurscrash, claimt niet dat de correctie van de afgelopen dagen het begin is van een langdurige berenmarkt of te weten wanneer die precies zal beginnen. "Ik ben erg slecht in markttiming," aldus Rogers. Maar de superbelegger zegt niet verbaasd te zijn wanneer de Amerikaanse aandelen hun uitverkoop voort zullen zetten.

De Dow Jones-index en de bredere S&P 500-index zijn zo'n 10 procent teruggevallen ten opzichte van de recente piekniveaus en voldoen daarmee aan de officiële definitie van een marktcorrectie. Een berenmarkt wordt meestal ingeluid met een koersdaling van 20 procent of meer ten opzichte van de piekniveaus.

Berenmarkten

Rogers heeft in zijn leven al eerder ernstige berenmarkten meegemaakt. Zo stortte de Dow meer dan 50 procent procent in tijdens de laatste financiële crisis, van een piek in oktober 2007 tot een dieptepunt in maart 2009. Tijdens de internetzeepbel zonk de Dow 38 procent van zijn hoogtepunt in 2000 tot een dieptepunt in 2002.

De topbelegger voorspelt dat de aandelenmarkten nerveus zullen blijven totdat de Amerikaanse Federal Reserve de rentetarieven zal verhogen. Dat zal volgens hem het punt zijn wanneer aandelen weer omhoog zullen gaan. Rogers stelt op dit moment een landbouwindex te kopen en herhaalde zijn standpunt dat de prijzen van agrarische producten al geruime tijd laag zijn.