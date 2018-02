Zes oorzaken van de recente beurscorrectie

Bloomberg zet zes mogelijke oorzaken van de uitverkoop van aandelen op rij.

1. Einde van de lage rente

Het tijdperk van lage rentetarieven is voorbij, stelt Chris Rupkey, chief financial econoom bij MUFG Union Bank. Dat betekent volgens hem dat "de spreekwoordelijke alcoholstoot in de punch bowl het feest verlaat. En snel!" Toch acht hij het onmogelijk dat de Federal Reserve de rente verhoogt tijdens de eerste vergadering van de nieuwe voorzitter Jerome Powell in maart. "Ze zijn niet zo gek."

2. Versnellende inflatie

Het recente zwakke arbeidsproductiviteitsrapport roept de vraag op of en in welke mate de productiviteit het komende jaar zal stijgen als reactie op de fiscale expansie, stelt Tiffany Wilding, executive vice-president en econoom van Pacific Investment Management. "Het gedrag op aandelenmarkten imiteert historische periodes van versnellende inflatie, die de groei vertragen", aldus Wilding.

3. Gecorreleerde pijn

"De ouderwetse risicovolle omgeving die we aan het begin van vorige week hebben gezien - met aandelen en obligaties die in tegengestelde richting bewegen - lijkt te zijn verdwenen", signaleert Eric Liu, hoofd onderzoek bij Vanda Research. Hij stelt dat de onderliggende oorzaken van risico-aversie opnieuw lijken te zijn verschoven.

Grote schokken in het systeem hebben volgens hem meestal een herijkingseffect, waardoor de tot nu toe solide correlaties tussen activaprijzen door elkaar worden geschud en langlopende trends worden teruggedraaid.

4. Vlucht naar veiligheid

Volgens Peter Jankovskis, co-chief investment officer bij Oakbrook Investments, was er sprake van een vlucht van beleggers naar veilige sectoren. "Als je kijkt naar de manier waarop verschillende sectoren hebben gepresteerd, dan zie je dat de nutssector het best presteerde, gevolgd door de sector consumentengoederen.

5. Hedgefondsen

Stephen Carl, hoofdhandelaar bij Williams Capital Group, wijst de vinger naar hedgefondsen. "Welke trigger points hedgefondsen en geldbeheerders ook hebben, ze handelen er nu naar. Ze kunnen niet stil blijven zitten."

6. Nieuw regime van de Fed

Volgens Chad Morganlander, portefeuillebeheerder bij Washington Crossing Advisors, zitten de markten in een fase van "eerst verkopen, dan denken". "We hebben tien jaar lang een Federal Reserve gehad die de volatiliteit kunstmatig heeft onderdrukt. Nu de Fed daar vanaf stapt, begint de realiteit langzaam terug te keren. Beleggers hebben tien jaar in een fantasieland geleefd. En dat is een sprookje dat bijna is afgelopen", aldus Morganlander.