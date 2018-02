Wat we van Warren Buffett kunnen leren over correcties

The Motley Fool zet een aantal tips van Buffett op een rij hoe beleggers het beste om kunnen gaan met een marktcorrectie en hoe ze die in hun voordeel kunnen gebruiken.

Correcties zijn normaal en onvoorspelbaar

In de afgelopen jaren is de aandelenmarkt in wezen recht omhoog gegaan. Dit geldt met name in de periode na de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Als gevolg daarvan zijn veel beleggers niet meer gewend aan grote marktdalingen. Het is echter belangrijk erop te wijzen dat correcties niet alleen onvermijdelijk en onvoorspelbaar zijn, maar ook deel uitmaken van een normale markt.

Buffett zei in zijn meest recente brief aan de aandeelhouders van zijn investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway: "De komende jaren zullen af en toe grote marktdalingen opleveren - zelfs paniek - die vrijwel alle aandelen zullen beïnvloeden, niemand kan je vertellen wanneer deze trauma's zullen plaatsvinden".

Een correctie is als een uitverkoop op de beurzen

In 2008 leek het Amerikaanse financiële systeem op instorten te staan en waren weinig aandelen immuun voor het bloedbad. En hoewel Berkshire iets beter presteerde dan de totale markt, was het aandeel geen uitzondering, met een verlies van meer dan 30 procent in 2008. Bovendien daalde de boekwaarde van Berkshire in 2008 als gevolg van de slechte prestatie van de aandelen in de omvangrijke investeringsportefeuille van het bedrijf.

In zijn brief aan de aandeelhouders over de prestaties van Berkshire in 2008 schreef Buffett over de dalingen op de markten: "Dit maakt Charlie [Munger] en mij niet uit. Inderdaad, we genieten van dergelijke prijsdalingen als we middelen beschikbaar hebben om onze posities te vergroten. Lang geleden leerde Ben Graham me dat 'Prijs is wat je betaalt; waarde is wat je krijgt.' Of we het nu hebben over sokken of aandelen, ik vind het leuk om kwaliteitsproducten te kopen wanneer ze in de uitverkoop zijn".

Volg niet de menigte

Volg niet de menigte en raak niet in paniek, maar beschouw een correctie als een kans en niet als een catastrofale gebeurtenis, is een andere belangrijke wijsheid van Buffett. In zijn brief uit 2008 zei hij ook: "Pas op voor investeringsactiviteiten die applaus opleveren, de grote zetten worden meestal begroet met een geeuw".

Een jaar later schreef Buffett aan zijn aandeelhouders: "Het was een ideale periode voor beleggers: een klimaat van angst is hun beste vriend. Degenen die alleen investeren wanneer commentatoren optimistisch zijn, betalen uiteindelijk een zware prijs voor deze nietszeggende geruststelling".

Timing van de markt is over het algemeen een verloren strijd, maar er zijn enkele goede richtlijnen die beleggers op de lange termijn goed van pas komen. Wanneer aandelen nergens naartoe lijken te gaan, maar niemand bang lijkt te zijn voor een marktdaling, is dat juist het moment om voorzichtig en conservatief te zijn.

Koopjes

Aan de andere kant, wanneer de markten dalen en de volatiliteit piekt en mensen in paniek raken, dan moet je op zoek gaan naar koopjes. Of zoals Buffett zegt: "Wijdverbreide angst is je vriend als belegger, omdat het koopjes oplevert".

Door wat geld achter de hand te houden, kunnen beleggers profiteren van de koopjes die worden geboden door correcties zonder andere investeringen te hoeven verkopen of meer geld te storten.

