Droeg bitcoin bij aan beursdaling?

Dat vraagt Bloomberg Gadfly-columnist Lionel Laurent zich af. De correlatie tussen de aandelenmarkt en de ontwikkeling van de waarde van bitcoin is opmerkelijk.

Maandag was volgens Laurent sprake van een duidelijk patroon. De momenten waarop de waarde van bitcoin steeg, luidde periodes van een stijgende aandelenmarkt in en omgekeerd. Als naar een langere periode wordt gekeken, blijkt dat over een tweejarige periode sprake is van een correlatie van 0,7.

Over een jaar is de correlatie 0,6 procent. Bij een correlatie van een is sprake van een perfect verband, bij een correlatie van nul is sprake van absoluut geen verband.

Onrust door waardedaling bitcoin

Laurent realiseert zich dat de bitcoinmarkt relatief klein is. Het zijn vooral risico zoekende individuen en een kleine groep hedgefondsen die actief zijn op die markt. De daling van de waarde van de bitcoin in de afgelopen anderhalve maand kan echter voor ontrust hebben gezorgd.

Het psychologisch effect van de waardedaling van de bitcoin kan relevant zijn geweest, aldus Laurent. Hoewel reguliere fondsen geen bitcoins aanhouden en overheden ertegen waarschuwen, werd de waardeontwikkeling de afgelopen maanden net zo nieuwswaardig gevonden als de koersontwikkeling van de dollar en de euro.

Laurent citeert een handelaar die veronderstelt dat beleggers de verliezen in bitcoins de afgelopen maand hebben gecompenseerd door aandelen of andere activa te verkopen. Het blijft allemaal vrij schimmig, geeft Laurent toe.

Maar een ding is wel duidelijk geworden in de afgelopen weken. Belggingen in bitcoins zijn geen goede bescherming tegen de koersontwikkeling op aandelenmarkten.