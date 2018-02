Goldman: Meeste cryptomunten naar nul

Beleggers moeten zich er op voorbereiden dat sommige munten hun volledige waarde zullen verliezen, door het gebrek aan intrinsieke waarde, schrijft Bloomberg.

Bubbel

De recente koersschommelingen duiden volgens Strongin op een bubbel. "De hoge correlatie tussen de verschillende cryptomunten baart me zorgen", zegt hij. De beleggingsexpert maakt een vergelijking met de internetzeepbel uit de jaren negentig, toen ook slechts een handjevol bedrijven overleefde. Ook ditmaal voorspelt Strongin een shake-out.

De huidige cryptomunten zijn volgens hem op den duur ten dode opgeschreven, vanwege de lange transactietijden, veiligheidsproblemen en hoge onderhoudskosten. Strogin is wel positief over de technologie achter cryptomunten - blockchaintechnologie - maar wijst er wel op dat de huidige technologie nog niet de snelheid biedt die voor financiële transacties noodzakelijk is.

Cryptomijners onder druk

In een ander artikel meldt Bloomberg dat de recente koersval van de bitcoin de zogenoemde cryptomijners (die met behulp van krachtige gespecialiseerde hardware de grote hoeveelheid berekeningen uitvoeren om de munt te maken) onder druk zet. Alleen de meest efficiënte exploitanten in de sector zouden volgens het persbureau kunnen overleven.

"Alleen mijners met toegang tot zeer goedkope elektriciteit van ongeveer 6 cent per kilowattuur of minder kunnen winstgevend blijven", zegt Sophie Lu, een analist bij Bloomberg New Energy Finance in Beijing, nadat de bitcoin dinsdag naar 6.000 dollar was gezakt. "Als de prijs van bitcoin langer dan een paar weken zo laag blijft, zullen mijners met hoge exploitatiekosten de markt verlaten", voorspelt ze.

Volgens haar zijn er zeker een aantal mijners die al geen geld meer hebben, terwijl de meest efficiënte spelers in de branche kunnen doorgaan tot een bitcoin-prijs van 3.000 dollar.

Hordes nieuwe mijners

De snelle opmars van bitcoin tot bijna 20.000 dollar in december vorig jaar heeft hordes nieuwe mijners gecreëerd, van individuen met een enkele machine op hun slaapkamer tot bedrijven met gigantische servers die worden aangedreven door waterkrachtcentrales.

Door de hoge prijs van bitcoin lag de beloning in bitcoin die de mijners ontvingen voor het verifiëren van transacties ruim boven de kosten van elektriciteit en de hardware.

Maar het business model is veel minder aantrekkelijk nu de prijzen zijn gedaald en de moeilijkheidsgraad van het mijnen van bitcoins is toegenomen. De dagelijkse omzet van de industrie daalde afgelopen maandag naar 16 miljoen dollar, van een record van 53 miljoen dollar op 17 december, blijkt uit gegevens van Blockchain.info.

Niet langer winstgevend

"Als je nu de apparatuur koopt om bitcoin te maken, is het niet langer winstgevend", zei Zhou Shuoji, een van de oprichters van FBG Capital, een in Singapore gevestigd bedrijf dat in cryptovaluta belegt. In theorie zou bitcoin volgens Zhou steun moeten vinden naarmate de koers van de munt de kostprijs van het maken van een nieuwe munt nadert.

Maar de waarde van de cryptovaluta wordt ook bepaald door de vraag naar de munt, en op dit moment ziet het er wankel uit. Dit komt omdat beleggers zich zorgen over de steeds strakkere regelgeving voor digitale valuta wereldwijd.