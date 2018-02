Drie redenen om niet in paniek te raken bij de koersval

De daling volgde op het verlies van 666 punten op vrijdag. Dat was de op zes na grootste puntendaling ooit.

Puntenduik historisch niet indrukwekkend

Volgens The Motley Fool is de historische puntenduik van de Dow eigenlijk niet zo indrukwekkend en is er geen reden om in paniek te raken. Wanneer de historische wending van de Dow in juiste perspectief wordt geplaatst dan blijkt dat zelfs bij de tussentijdse val van 1.600 punten het procentuele verlies niet tot de grootste procentuele dagverliezen aller tijden behoorde.

Sterker nog, het verlies was niet zo indrukwekkend als je rekening houdt met de complete geschiedenis van de Dow. Wanneer de 20 grootste puntendalingen worden vergeleken met de 20 grootste procentuele dagverliezen, dan blijkt dat veel van de dagen met de grootste puntenverliezen niet voorkomen in de lijst van grootste procentuele dagverliezen, zo blijkt uit de afbeelding in dit artikel.

Koersdaling valt in het niet bij Black Monday-crash

Wat nog belangrijker is dat er ook rekening dient te worden gehouden met het feit dat de Dow Jones-index aanzienlijk is gegroeid. De puntendaling van 1.175 punten overtreft ruimschoots de puntendaling tijdens de Black Monday-crash in 1987 toen de Dow 508 punten zakte. Maar de Dow is sinds 1987 in waarde meer dan vertienvoudigd. Procentueel gezien valt de daling van 4,6 procent op maandag in het niet bij de koersval van 22,6 procent op 19 oktober 1987.

Hoewel beleggers al jaren geen koersdaling van 4,6 procent hebben meegemaakt heeft de Dow al tientallen keren eerder dergelijke verliezen laten zien en zullen die in de toekomst ook nog vaak voorkomen.

Drie redenen om niet in paniek te raken

Beleggers moeten dan ook vooral niet in paniek raken. De drie slimste beleggingssacties om nu te overwegen zijn: ontspannen, herzien en opnieuw laden. Correcties zijn volkomen normaal op de aandelenmarkt. Volgens Yardeni Research heeft de S&P 500-index 35 koersdalingen van minstens 10 procent laten zien sinds 1950. Dat is ongeveer één keer in de twee jaar. De laatste correctie was ongeveer twee jaar geleden, dus volgens de gemiddelden zijn we klaar.

Neem de tijd om je posities te beoordelen. Als je overtuiging van de aandelen die je bezit niet is gewijzigd, dan is er geen reden om bezorgd te zijn of onbezonnen stukken te verkopen.

Bijkopen

Beleggers zouden de koersdalingen ook kunnen gebruiken om aandelen bij te kopen of nieuwe posities in te nemen. Hoewel correcties gebruikelijk zijn, heeft de aandelenmarkt bewezen een van de grootste vermogensscheppers voor de lange termijn te zijn, met een gemiddeld jaarlijks rendement van 7 procent.

Ook blijkt uit de geschiedenis dat sommige van de beste beursdagen aller tijden vaak volgen binnen enkele weken na de slechtste dagen ooit.