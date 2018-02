Vaarwel Trumprally

Belastingverlagingen stuwden de koersen van de Amerikaanse beurzen in de afgelopen maanden naar recordhoogte, maar die rally is nu echt wel voorbij. Dat schrijft de Amerikaanse econoom Nouriel Roubini in een column voor MarketWatch.com.

Roubini werd erg beroemd als een van de weinige voorspellers van de Amerikaanse huizenmalaise tien jaar geleden. Hij dankt er de bijnaam Dr Doom aan, hoewel hij de laatste jaren redelijk positief berichtte over de economische situatie en de kansen op de financiële markten. Dat optimisme heeft inmiddels weer plaatsgemaakt voor zwartkijkerij.

Neem de belastingverlagingen van Trump. Daar is Roubini, in tegenstelling tot de algehele beleggingsindustrie, buitengewoon negatief over. Die kunnen volgens hem averechts werken voor de Amerikaanse economie. "Door het stijgende tekort stijgt de rente en de dollar. Dat is op termijn destructief voor de Amerikaanse economie."

Van inflatie naar protectionisme

Roubini vreest dat Trump de verleiding van nieuwe belastingverlagingen niet zal weten te weerstaan. Dat is volgens hem niet nodig, want de huidige stimuleringsmaatregelen komen al op het verkeerde moment. "De Amerikaanse economie heeft te maken met bijna volledige werkgelegenheid. Extra stimulering zal alleen maar de inflatie aanwakkeren."

Mocht de Amerikaanse inflatie oplopen, dan zal de Federal reserve volgens hem moeten reageren met renteverhogingen, waardoor de dollar in waarde zal stijgen en de Amerikaanse werkgelegenheid terugloopt.

Als de Amerikaanse werkgelegenheid inderdaad verslechtert, omdat de export stokt, dan is Roubini bang dat dit verdere protectionistische maatregelen van de regering Trump zal uitlokken. De negatieve gevolgen daarvan zijn aanzienlijk. "Het is heel goed mogelijk dat dergelijke maatregelen een wereldwijde economische crisis zullen veroorzaken."

Impulsieve schade

Het impulsieve beleid van de regering Trump is volgens Roubini een van de redenen voor de huidige onrust op financiële markten. "Zowel Trump als andere Amerikaanse politici proberen de schade te beperken door de dollar naar beneden te praten. Maar woorden zijn goedkoop." Ze hebben volgens hem slechts tijdelijk effect.

Bekijk ook: Felle correctie! Wat te doen?