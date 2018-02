'Beurscorrectie is gezond teken'

Volgens James Bateman, hoofdbeleggingen bij Fidelity International, zijn de recente bewegingen op de markten echter mogelijk "het gezondste teken dat we in tijden hebben gezien".

'Zorgelijker als markten niet zouden reageren'

De door de technologiesector aangevoerde rally op de Amerikaanse beurzen was volgens Bateman al lang elke waarheidsgetrouwheid kwijtgeraakt in zijn waarderingen. Ook het vooruitzicht dat de inflatie voor altijd laag zou blijven was niet houdbaar en daarnaast hebben we volgens de beleggingsexpert een nieuwe en nog ongeteste voorzitter van de Federal Reserve. "Het zou zorgelijker zijn als de markten niet op dit alles zouden reageren", verklaarde Bateman.

Zelfs indien rekening wordt gehouden met de recente koersdalingen zijn de Amerikaanse aandelen nog altijd met ongeveer 50 procent gestegen sinds begin 2016. "De huidige koersbewegingen kunnen ongebruikelijk lijken omdat we zo gewend zijn geraakt aan een omgeving met lage volatiliteit, waarbij de economische gegevens in 2017 constant positief zijn geweest."

Waar gaan we naartoe vanaf hier?

Alan Greenspan, een voormalige Fed-voorzitter, zei vorige week dat obligatie- en aandelenmarkten in een bubbel zaten. Maar dat is geen nieuws. Beleggers hebben volgens Bateman geen voormalige Fed-voorzitter nodig om ze te vertellen dat obligatiemarkten in een bubbel verkeren wanneer de Duitse Bunds met een looptijd van twee jaar onder de depositorente van de Europese Centrale Bank handelen, of dat aandelen kwetsbaar zijn voor een terugval wanneer zij decennia-oude records hebben gebroken in de afgelopen maanden.

Bubbels kunnen volgens Bateman lang blijven bestaan, en hoewel we misschien een hervatting van de vorige door technologie geleide trend zullen zien, lijkt het volgens hem waarschijnlijker dat deze adempauze op de beurzen zal leiden tot een herbeoordeling van het marktleiderschap.

Welke beren op de weg?

De nieuwe Fed-voorzitter, Jerome Powell, heeft volgens Bateman het potentieel om de boel op meer dan één manier in de soep te laten lopen. De rol van de voorzitter van de centrale bank is zoals altijd om op de dunne draad te balanceren tussen voorzichtigheid en sentiment. Een te strak of juist een vertraagde aanscherping van het monetaire beleid zou daarbij kunnen duiden op een verlies van vertrouwen en zou de aandelenmarkten kunnen schokken en leiden tot een verdere neerwaartse druk, aldus Bateman.

De markten zullen echter begrijpen dat de nieuwe Fed-voorzitter, Jerome Powell, gedeeltelijk is gekozen vanwege zijn zachte houding ten opzichte van de rente en de rente niet te drastisch zal verhogen.