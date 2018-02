Een beurscorrectie? Geen vloek maar een zegen!

Een zware correctie op de beurs is geen vloek, maar een zegen. Zeker voor jonge mensen. Dat is de overtuiging van beursveteraan Jack Bogle, zo legt hij uit in een interview met MarketWatch.

Jonge mensen zouden zich daarom niet uit het veld moeten laten slaan door een koersval, maar een flinke beursdaling juist moeten zien als de kans van hun leven. De 87-jarige beurskenner en oprichter van The Vanguard Group erkent dat dat makkelijker is gezegd dan gedaan, in een tijd waarin een enkele tweet van Donald Trump de koers van aandelen kan beïnvloeden.

Bogle vindt de tijd waarin we leven maar lastig om uit te vogelen. De grote onbekende factor is volgens hem hoe het beleid van Donald Trump zal uitpakken.

Wat hij wel weet, is dat aandelenbeleggers vooral realistisch moeten zijn. "De tijden van 10 procent rendement per jaar zijn voorbij. Reken op zo'n 4 procent op aandelen. Dat is een stuk realistischer en nog altijd beter dan je geld op een spaarrekening zetten," aldus Bogle.

Discipline

Beleggers moeten wel hun hoofd erbij houden, waarschuwt de veteraan. "In een bullmarkt voelen mensen zich goed, zijn ze optimistisch en kopen ze meer. En in een bearmarkt willen ze er zo snel mogelijk van af. Ze kopen dus hoog en verkopen laag. Precies het tegenovergestelde van wat je als belegger moet doen. Je moet zelfdiscipline hebben."

Volgens de beurskenner moeten beleggers altijd voorbereid zijn op een koersval van 20 of misschien wel 30 procent. Verlaat dan niet in paniek de zaal, maar koop juist dan bij, luidt het devies van Bogle.