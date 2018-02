Doe dit bij paniek op de beurzen

Morningstar zet tips op een rij: wat te doen in panieksituaties.

1. Denk aan de lange termijn

Als u op korte termijn geen geld hoeft op te nemen uit uw beleggingsportefeuille, doet u er waarschijnlijk het beste aan om helemaal niets te doen.

Beleggers moeten daarnaast vooral niet vergeten dat de meeste mensen om hun financiële doelen te bereiken, vooral afhankelijk zijn van het winstpotentieel dat aandelen hebben op de lange termijn.

Robert van den Oever van Morningstar: "Ja, het is soms pijnlijk om aandelen aan te houden op de korte termijn als je ziet dat ze slecht presteren, maar dat is de prijs die je betaalt voor een strategie die op lange termijn een hoger rendement kan bieden via een goed gespreide aandelenportefeuille."

Als aandelen onderdeel zijn van uw langetermijnstrategie, moet een correctie dat dus niet veranderen.

2. Verkoop niet als het niet noodzakelijk is

Denk eens na over uw tastbare vermogen zoals uw huis of een waardevol schilderij. Dat zal u niet snel verkopen, tenzij u er een eerlijke prijs voor kunt krijgen (tenzij u echt omhoog zit, natuurlijk). Zo is het ook met beleggingen.

Als u het geld uit uw portefeuille nu niet nodig hebt, waarom zou u dan verkopen tegen een lage prijs? Verkoop alleen als het nodig is. Is er geen noodzaak, zet dan vooral geen papieren verliezen om in reële verliezen.

Vergeet daarnaast niet wat de prestaties van de beurs zijn op de lange termijn. Zo steeg de S&P 500 de afgelopen vijf jaar zo'n 15 procent per jaar in waarde. En als de waarde van een belegging gedurende een langere periode oploopt tot boven de historisch gezien normale range van rendementen, dan mag een correctie eigenlijk geen verrassing zijn.

3. Houd koopjes in de gaten

Is er na een beursdaling sprake van onderwaardering, dan kunnen sommige individuele aandelen aantrekkelijke koopkansen worden. Dit kan voor beleggers die op zoek zijn naar mooie instapprijzen een aantrekkelijke kans zijn.

Wees u er wel van bewust dat een correctie niet standaard wordt gevolgd door een herstel. De markten kunnen altijd (veel) verder omlaag.

In dat kader moeten koopjesjagers zich beseffen dat de mogelijkheid bestaat dat zoiets kan gebeuren en op zoek gaan naar de sterkste bedrijven die zich in lastige tijden staande kunnen houden en mogelijk zelfs kunnen profiteren van zwakte van concurrenten.

4. Blaas stoom af

Wanneer de beurzen echt hard inzakken, kan het zijn dat u het hoofd niet koel houdt en behoefte heeft aan een uitlaatklep.

Mocht het dan helpen om een deel van de portefeuille (zo'n 5 procent) om te zetten in cash en u voorkomt daarmee dat u uw hele portefeuille van de hand doet en zo uw langetermijnplannen helemaal om zeep helpt, verkoop dan dat kleine gedeelte van uw portefeuille, adviseert Morningstar. Het kan de druk wat verminderen.

Op een bepaald moment kunt u beter ook maar helemaal stoppen met het volgen van het beursnieuws. Denk aan uw plannen en doelen voor de lange termijn en aan de beleggingen die u daarbij nodig heeft. Bedenk daarnaast dat financiële markten al vaker rake klappen hebben gekregen.