Felle correctie! Wat te doen?

De aandelen gingen gisteravond opnieuw over een breed front omlaag op Wall Street. Angst voor een verder stijgende rente is de meest waarschijnlijke reden: als de rente structureel hoger gaat, is een herprijzing van aandelen het gevolg.

De Amerikaanse staatsobligaties vergoeden inmiddels een rente van bijna drie waardoor het bekende adagium TINA (There Is No Alternative) niet meer opgaat. Dat was lange tijd zo, maar nu er wel een alternatief is, kan de beurs toe zijn aan een soort herprijzing.

Tegen de achtergrond van een sterke economische opleving lijkt het raar dat de beurzen zo hard omlaag gaan, maar wanneer zo'n sell-off eenmaal in gang is gezet helpt geen argument meer en kan de paniek zo maar toeslaan.

Dow even -1500

De Dow Jones (dat blijft toch de toonaangevende index, op dit soort dagen wordt dat weer duidelijk) verloor gisteren in korte tijd even bijna 1500 punten (7 procent) terwijl de VIX, de angstbarometer, met meer dan 100 procent steeg:

Die VIX slaat af en toe wild uit, en zal zeker geen standhouden op dat niveau, maar diegenen die in de optiemarkt actief zijn zullen zien dat de optieprijzen vandaag door het dak gaan. Al zullen bij stijgende koersen die premies weer net zo snel verdwenen zijn...

De daling op Wall Street gisteravond is procentueel gezien niet één van de allergrootste. Maar komt gezien het absolute aantal punten wel degelijk in de recordboeken: het was de grootste daling op één dag in punten ooit.

Wat te doen?

Wat moet u eigenlijk doen op dit soort dagen? Stil in een hoekje zitten en wachten tot de bui overtrekt? In mijn jonge dagen werd ik op zo'n soortgelijke dag eens gebeld door de bank met het vriendelijke verzoek (het bleek achteraf een eis) wat geld bij te storten.

Ouder en wijzer, is het belangrijk voor dit soort events een verlanglijstje klaar te hebben liggen. Laat u niet gek maken door de felle bewegingen, soms lijkt het weer hard omhoog te vliegen, om even later weer fel af te komen.

Uiteindelijk zullen de bedrijven waarvan u aandelen heeft er morgen en overmorgen ook nog wel zijn. Wel is het zo dat wanneer er paniek heerst, de goede aandelen net zo hard omlaag gaan als de minder goede. Weet daarom vooraf wat u hebben wilt, en tegen welke prijs.

Wat is de schade?

Hoewel vannacht de futures op Wall Street meer onheil aankondigden lijkt voorlopig de AEX de schade beperkt te houden tot 3 procent. We lopen even een rondje langs de velden.

AEX:

Geen enkel fonds in de plus, al lijkt de schade over de gehele linie genomen wel mee te vallen:

Altice daalt natuurlijk het hardst als rentegevoelig aandeel met 51 miljard euro aan schulden.

Galapagos is moeilijk te waarderen en is op dit soort dagen ook vaak de pisang.

Shell is de afgelopen dagen, ondanks sterke cijfers, ook hard afgekomen. De oil majors in de VS zijn in twee dagen tijd ruim 10 procent lager gezet op tegenvallende cijfers .

AMX:

Fiere winnaar vandaag Flow Traders. Die beleven vandaag waarschijnlijk één van de beste dagen van dit jaar. Daarbij maakte het gisteren bekend dat Flow kan voldoen aan de nieuwe kapitaaleisen. Twee vliegen in één klap dus. Flow noteert bijna 10 procent hoger.

TomTom publiceerde vandaag de jaarcijfers en die vallen tegen in een slechte markt.

Bij OCI, mest- en stikstoffabrikant, werd even 18 euro aangetikt. Dunne handel kan soms grote uitslagen veroorzaken.

AScX:

Ook bij de kleinere indices weinig echt spectaculaire uitslagen. Grootste daler is momenteel Fagron, maar die 4 procent zien we op andere doordeweekse dagen ook wel eens. Ook bij de kleinere, lokale fondsen komen grote uitslagen voor, maar geen extreme. Zo opende Pharming op 1,24 euro maar noteert inmiddels nog 4-5 procent lager. De hele kleine gokfondsen laten we verder maar even buiten beschouwing.

Leergeld

Het is nu zaak het hoofd koel te houden en het vizier op sterke bedrijven met een goed langetermijnperspectief te richten. Op dit soort dagen wordt vaak het kind met het badwater weggegooid en kunt u prachtige bedrijven tegen een mooie korting in portefeuille opnemen.

"Wij zullen, als IEX Beleggersdesk, u helpen met het identificeren van die sterke aandelen. Op IEX Premium zullen we de komende tijd met korte updates komen welke aandelen dat zijn", schrijft Nico Inberg.

Resumerend lijkt de schade voorlopig mee te vallen. De vraag is of de correctie hierbij klaar is, of dat dit het begin is van een langere tijd met meer volatiliteit. Dat zal de tijd uitwijzen. Feit is wel dat vandaag een hele generatie nieuwe beleggers kennismaakt met de ijzeren wetten van de beurs.

Aangetrokken door stijgende beurzen, lokroepen van banken (kom NU beleggen!) en de lage rentes wordt kennisgemaakt met de ándere kant van de medaille: risico. Zonder risico namelijk geen rendement.