Vertrouwen Europese aandelenbelegger fors gestegen

Het vertrouwen in de aandelenmarkt is de afgelopen maand fors toegenomen. Dat blijkt uit de maandelijks gepubliceerde Investor Confidence Index van State Street. Vooral Europese beleggers hebben er zin in. In december was deze groep nog overwegend sceptisch met een vertrouwen dat minder dan 100 punten bedroeg. Dat is de scheidslijn tussen optimisme en pessimisme. In januari steeg de Europese barometer met liefst 16 punten naar een niveau van 113,4 punten.

Amerikaanse beleggers blijken aanzienlijk skeptischer. De Amerikaanse vertrouwensindex steeg weliwaar licht (1,7 punten), maar bevindt zich met een niveau van 97,2 punten nog altijd in de pessimistische zone.

In Azië was wel sprake van een positieve omslag. Daar steeg de index 6,1 punten naar een niveau van 100,8 punten.

Wereldwijd was sprake van en stijging met 6,4 punten naar 102,1 punten.

Geen rondvraag

De Investor Confidence Index komt tot stand op basis van een analyse van de gegevens van de bewaarbank van State Street. Met een totaal vermogen in bewaring van ruim 33.000 miljard dollar is State Street een van de grootste bewaarbanken ter wereld.

De index meet het aankoopgedrag van institutionele beleggers. Naarmate meer aandelen worden gekocht door deze groep, is hun risicobereidheid klaarblijkelijk groter. Dat is een signaal voor een toegenomen vertrouwen in de toekomst.

Prima aandelenklimaat

Volgens Kenneth Froot, voormalige hoogleraar aan Harvard University en een van de oprichters van de index, hebben aandelenmarkten het beste begin van het jaar van de afgelopen dertig jaar achter de rug. Met de stijgende aandelenkoersen verrassen ook de resultaten van bedrijven regelmatig positief. In een dergelijk klimaat is het volgens hem niet verrassend dat het vertrouwen van beleggers stijgt.

Volgens Rajeev Bhargava, hoofd beleggersonderzoek bij State Street, schudden Europese beleggers de schroom van de afgelopen twee jaar van zich af. Hij verklaart dit door de aantrekkende economische groei en het verminderen van de politieke onzekerheid in Europa. Het beleid van de Europese centrale bank blijft ondanks alle berichten nog altijd bijzonder ruim.