Vijf aantrekkelijke aandelen volgens AI-ETF

Er is volgens The Motley Fool echter één manier om erachter te komen welke aandelen een AI-systeem aanbeveelt. Equbot gebruikte IBM Watson, een van de meest geavanceerde AI-systemen, om de AI Powered Equity ETF te creëren. Dit exchange traded fonds analyseert dagelijks duizenden Amerikaanse bedrijven om aandelen te vinden die de markt zouden kunnen verslaan.

Op dit moment heeft de AI powered ETF het meest geïnvesteerd in vijf aandelen: Amazon.com, Alphabet, NVIDIA, Forest City Realty Trust en T. Rowe Price. Hoewel de ETF geen details geeft over waarom deze vijf bovenaan de lijst van IBM Watson staan, valt wellicht toch te achterhalen waarom het AI-systeem een voorkeur heeft voor deze aandelen.

Amazon.com

Amazon is de topholding van AI Powered Equity ETF. Het is niet verrassend dat een AI-systeem het aandeel kiest. Immers, Amazon is de laatste tien jaar meer dan 1.700 procent gestegen. Het bedrijf heeft een sterke dynamiek in een aantal categorieën, waaronder omzet, winst en groei van de kasstroom.

Alphabet

Alphabet is de nummer twee van de AI-ETF. Hoewel het moederbedrijf van Google het afgelopen decennium niet zo sterk is gestegen als Amazon, is het aandeel nog steeds een grote winnaar, met een ruime verviervoudiging van de koers tijdens die periode.

Het bedrijf heeft net als Amazon succes gehad in bijna elke markt die het heeft betreden. De Google-zoekmachine, YouTube-videosite, Chrome-browser en Android-mobiel besturingssysteem zijn de leiders in elk van hun markten.

NVIDIA

Misschien is het toeval, maar de top drie aandelen in de AI-aangedreven ETF van Equbot zijn allemaal leiders in kunstmatige intelligentie. Misschien houdt AI van investeren in AI? Als dat zo is, dan is het zeker zinvol om aandelen NVIDIA te kopen.

NVIDIA ontwikkelde in eerste instantie zijn grafische verwerkingseenheden (GPU's) voor gaming. Het duurde echter niet lang voordat AI-ontwikkelaars zich realiseerden dat deze GPU's ook ideaal waren voor de intense verwerking die vereist is voor machine learning-applicaties.

Forest City Realty Trust

Waarom de ETF voor Forest City Realty Trust heeft gekozen is minder duidelijk. Het bedrijf is eigenaar van kantoren, appartementen en winkelvastgoed in de Verenigde Staten. In de afgelopen tien jaar is het aandeel meer dan 40 procent gedaald. In 2017 steeg de koers van Forest City met bijna 16 procent. Dat is niet slecht, maar is nog altijd minder dan de stijging van de S&P 500 index.

Dus waarom zou een AI-systeem het bedrijf rangschikken als nummer vier? Het is absoluut niet vanwege de waardering van het aandeel. De aandelen worden verhandeld tegen 48 keer de verwachte winst. Misschien weet IBM Watson iets dat analisten van Wall Street niet weten? En hoewel Forest City een dividend uitkeert, is het rendement van minder dan 2,4 procent niets om enthousiast over te worden.

T. Rowe Price

De vijfde grootste positie van AI Powered Equity ETF is in T. Rowe Price. Hoewel het aandeel van de vermogensbeheerder in het grootste deel van het afgelopen decennium geen grote winnaar was, is de koers in de afgelopen twaalf maanden bijna 60 procent gestegen. Dat is net iets minder dan Amazon, maar aanzienlijk beter dan Alphabet.

Het AI-systeem was waarschijnlijk onder de indruk van de sterke winstgroei die T. Rowe Price de laatste tijd heeft gegenereerd. Ook het feit dat het bedrijf geen schulden heeft, wat het veel financiële flexibiliteit geeft om te profiteren van groeimogelijkheden, speelde vermoedelijk een rol bij de selectie van het aandeel.

Of beleggers deze vijf aandelen moeten kopen is volgens The Motley Fool nog maar de vraag. Het AI-systeem is niet perfect. Sinds de start van de AI Powered Equity ETF in de tweede helft van 2017 presteert de S&P 500 index beter dan de AI-ETF.