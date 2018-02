Topbankier verwacht correctie tot 15 procent in 2018

Dat zei hij tegen Cnbc. "Over het algemeen denk ik dat we vroeg of laat een correctie zullen zien - hopelijk zal het een correctie zijn van 5, 10 of 15 procent, en ik denk dat dat ergens in 2018 zal gebeuren", aldus Hodler, die niet onder de indruk leek te zijn van dat vooruitzicht. Van een marktcorrectie is sprake wanneer de koers met ten minste 10 procent terugvalt.

Politieke risico's en bedreigingen

De topman van de op twee na grootste bank in Zwitserland - die meer dan 388 miljard Zwitserse frank (416 miljard dollar) aan activa onder beheer heeft - erkende het huidige rooskleurige beeld voor de wereldeconomie en zei: "We zijn eigenlijk comfortabel met de onderliggende waarden, de bedrijfswinsten, de balanskwaliteit en de bbp-groei in 2018 is naar verwachting tamelijk goed".

Hij merkte tegelijkertijd op dat "er enkele politieke risico's en bedreigingen zijn van protectionisme".

Onhoudbare situatie

Hodler is niet de enige topman die waarschuwt dat de combinatie van een zeer overgewaardeerde markt en een historisch lage volatiliteit niet houdbaar is. Tijdens het World Economic Forum in Davos vorige week kwam Oliver Bate, bestuursvoorzitter van Allianz, met een gelijksoortige boodschap.

Bate uitte echter wel meer bezorgdheid en waarschuwde dat de markten "zeer gevaarlijk" zijn en dat de zekerheid van een naderende marktcorrectie "absoluut duidelijk" is. Andere prominente marktkenners gaven eerder al aan dat de huidige aandelenbeurs het meest overgewaardeerd is - meer dan in 1929, 2000 en 2007.