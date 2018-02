Millennials durven meer in aandelen te stappen

Uit een enquête van vermogensbeheerder BlackRock blijkt dat het deel van de millennials dat ETF's bezit, is gestegen naar 42 procent, meldt Cnbc.

Exchange-traded funds volgen meestal aandelenindexen en zijn vanwege de spreiding en lage kosten zeer populair bij beleggers. De industrie heeft nu 3,3 biljoen dollar aan activa onder beheer. Dat is een stijging van 27 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Minder terughoudend

Millennials waren over het algemeen terughoudend ten aanzien van aandelen vanwege de financiële crisis die ze tijdens hun vormende jaren zagen ontvouwen, maar lijken nu meer risico te durven nemen.

"Ik hoop dat we onze les hebben geleerd van de crisis en dat we als samenleving beter zijn geworden, vooral in de financiële en bankwereld", zei Jared Smith, een 31-jarige New Yorker, tegen Cnbc.

Vorig jaar bleek uit een onderzoek van Bankrate nog dat slechts 13 procent van de millennials in aandelen zou beleggen, waarbij de categorie ruim achterbleef bij onroerend goed en cash. Maar nu de markt een verbluffende veerkracht vertoont, lijkt het tij te keren.

Veel ETF-bezit

Het aantal millennials dat ETF's koopt, is volgens BlackRock gestegen van 33 procent in 2016 tot 42 procent nu. Dat duwt de groep naar de top van de lijst in termen van ETF-bezit.

De leeftijdsgroep van 71 jaar of ouder volgt met 37 procent, gevolgd door de generatie X met 29 procent en de babyboomers met 27 procent. Ongeveer 1 op 3 investeerders gebruikt ETF's, een stijging van 24 procent ten opzichte van een jaar geleden.

De portefeuille van de 31-jarige Smith bestaat uit een mix van individuele aandelen en ETF's, en bevat veel populaire technologiebedrijven als Nvidia, Facebook en Netflix. Hij verdiept zich daarnaast in de optiehandel. Ook is hij onlangs in cryptomunten gestapt, maar die baren hem meer zorgen dan aandelen.

Pro-aandelen president

Eén factor die van invloed is op zijn risicobereidheid is president Donald Trump. "Trump lijkt veel meer pro-economie en pro-Amerikaanse aandelen te zijn dan andere eerdere presidenten. Zolang hij president is, geloof ik dat er een extra beschermingslaag is tegen iets drastisch en catastrofaals", aldus Smith.