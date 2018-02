'Positieve signalen voor smallcapfondsen'

Volgens analisten van Jefferies laat de geschiedenis echter zien dat de verschillen tussen de instroom op korte termijn een goed voorteken kunnen zijn voor de prestaties van smallcapfondsen, meldt MarketWatch.

Maar hoe groot is de ongelijkheid in stromen? Jefferies verzamelde de totale instromen van de in de Verenigde Staten verhandelde ETF's. Vanaf het begin van 2017 tot en met de invoering van de belastingwetgeving zagen zowel smallcapfondsen als largecapfondsen een gelijke instroom van ongeveer 12 procent van hun marktkapitalisatie.

Grotere instroom largecaps

Sinds de belastingverlagingen zijn de stromen echter vooral richting largecaps gegaan, terwijl smallcapsfondsen geld zagen uitstromen.

De SPDR S&P 500 ETF Trust was in de periode van 20 december tot nu de grootste begunstigde van instromen, met een toename van meer dan 3 procent in kapitalisatie. De iShares Russell 2000 ETF was het op een na slechtste fonds, met een afname van meer dan 4 procent.

Instromen volgen de prijs

De stromen hebben de neiging om de prijs te volgen, en de stijging van de largecap S&P 500 index overtreft de smallcap Russell 2000 index. De Russell is in januari met 4,6 procent gestegen. Maar de S&P 500 kende een nog sterkere start van het jaar met een klim van meer dan 7 procent, waarmee de index op koers ligt voor de beste prestatie in de beursmaand januari sinds 1987.

De analisten van Jefferies merken echter op dat smallcaps de neiging hebben om beter te presteren als het verschil tussen de geldstromen meer dan twee standaarddeviaties afwijkt ten gunste van de S&P 500. Smallcaps doen het dan beter in de daaropvolgende periode van drie tot zes maanden. Ook is dat meestal het geval als de S&P 500 sterk stijgt. Met andere woorden: "de S&P presteert dan goed, maar de Russell presteert zelfs nog beter".