'Goud in belangstelling bij beleggers'

Tot nu toe hebben de partijen in het Amerikaanse Congres ingestemd met een eerste uitstel tot 8 februari aanstaande. Dit roept opnieuw onzekerheid op en zal volgens ETF Securities waarschijnlijk de verdere stijging van de goudprijs ondersteunen. Bovendien hebben de geruchten dat China haar aankopen van Amerikaanse staatsobligaties zal beteugelen, goud een duwtje in de rug gegeven.

De grootste instroom ging vorige week naar Agricultural basket ETP’s, die zagen 46,4 miljoen dollar toestromen. Met uitzondering van katoen hebben alle landbouwgrondstoffen het afgelopen jaar prijsdalingen laten zien. Volgens het USDA World Supply and Demand-rapport (WASDE) van januari, tonen updates aan dat de meeste landbouwproducten een overschot vertonen.

Uitstroom olie

Crude oil ETP's ondervonden voor de 23ste opeenvolgende week een uitstroom. De olieprijzen stegen vorige week door de dalende ruwe olie-voorraden in de Verenigde Staten, de toegenomen geopolitieke spanningen (met name in Iran) en de sterke naleving door de OPEC-landen van hun overeenkomst om de productie te beteugelen.

Wie verder kijkt dan de krantenkoppen ziet volgens ETF Securities dat de benzinevoorraden zijn gestegen, wat erop wijst dat de voorraden eenvoudigweg van ruw product naar eindproduct zijn verschoven. Geopolitieke kwesties neigen ertoe af te nemen en daarom is het twijfelachtig dat de geopolitieke premie blijvend zal zijn.

De olieproductie in de VS zal waarschijnlijk in 2018 een recordhoogte bereiken, een andere factor die een neerwaarts risico met zich meebrengt voor ruwe olie.

Instroom koper

De koperprijs blijft volgens ETF Securities achter bij de industriële metalensector, maar ontving de grootste instroom. Copper ETP's zagen vorige week 24,5 miljoen dollar instromen. Beleggers in de industriële metalensector zijn volgens ETF Securities kooplustig nadat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn groeiprognose voor China in 2018 en 2019 heeft verhoogd.