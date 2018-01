Vier aantrekkelijke Amerikaanse dividendgroeiers

Dat schrijft columnist Philip van Doorn op MarketWatch. Als een bedrijf zijn omzet, winst en cashflow voldoende verhoogt om een significante en consistente stijging van de dividenden te ondersteunen, zou het aandeel van dat bedrijf op de lange termijn goed moeten presteren, redeneert hij. Taylor heeft die strategie gebruikt sinds hij hielp bij het opzetten van het Franklin Rising Dividends Fund in 1996.

De strategie van het fonds is om bedrijven te selecteren waarvan wordt verwacht dat ze op de lange termijn een tweecijferige verhoging van de dividenduitkeringen zullen voorzien. "De kern is de onderliggende bedrijfsgroei", zei Taylor in een interview.

Met andere woorden, als een bedrijf herinvesteert om zijn activiteiten over de lange termijn te laten groeien, dan zal dat op zich een aanzienlijke verhoging van de dividenduitkeringen ondersteunen.

Favoriete aandelen

In september 2016 deelde Taylor zijn drie favoriete aandelen op dat moment, te weten Honeywell, Microsoft en Medtronic. Het aandelen Honeywell is sinds 6 september 2016 met 41 procent gestegen, vergeleken met een rendement van 27 procent voor de S&P 500 index. Microsoft steeg sindsdien met 58 procent in waarde.

De verliezer van de drie was Medtronic met een rendement van slechts 1 procent. Taylor noemde de omzetgroei van het bedrijf in 2017 "bescheiden teleurstellend", maar verwacht een verbetering 2018. Medtronic behoorde tot de top vijftien posities van het fonds op 29 december.

Dividendverhogers

De huidige vier favoriete aandelen die Taylor selecteert op basis van het vermogen van de bedrijven om hun dividenduitbetalingen te verhogen zijn: Microsoft, Becton, Dickinson & Co, Accenture en Albemarle.

Microsoft is de op een na grootste positie van de Franklin Rising Dividends Fund per 29 december. De softwaremaker verhoogde in september het kwartaaldividend met 8 procent en Taylor verwacht dat het bedrijf dit jaar terugkeert naar zijn gebruikelijke gewoonte om het dividend met twee cijfers te verhogen.

Becton, Dickinson & Co is een zogenoemde dividend-aristocraat. Dit betekent dat het een van de 50 bedrijven uit de S&P 500 is die gedurende minstens 25 opeenvolgende jaren de dividenduitkering hebben verhoogd. In feite heeft de maker van medische apparatuur zijn dividend verhoogd in 46 opeenvolgende jaren, en het Franklin Rising Dividends Fund houdt het aandeel al sinds 1996.

Langetermijnbelegging

Het uitzendconcern Accenture is ook een langetermijnbelegging van het Franklin Rising Dividends Fund. Het bedrijf heeft zijn dividend in dertien opeenvolgende jaren verhoogd. In september verhoogde het bedrijf het halfjaarlijks dividend met 10 procent en Taylor verwacht in de komende jaren een dividendgroei van vergelijkbare grootte, met een duurzame omzetgroei van 8 procent.

Albemarle is een belangrijke leverancier van lithium, dat wordt gebruikt in batterijen. Er is dus een duidelijke behoefte geweest om de lithiumproductie te verhogen, aangezien elektrische voertuigen populairder zijn geworden.

De koers van het aandeel is in de afgelopen twaalf maanden tot en met 16 januari met 36 procent gestegen, maar noteert 12 procent onder het hoogtepunt van 144,99 dollar op 8 november. Dit weerspiegelt de vrees van investeerders dat de stijgende lithiumproductie de prijzen flink zou kunnen aantasten. Maar Taylor is van mening dat de snelle toename van het lithiumverbruik bij de productie van elektrische auto's er nog "jarenlang" voor zal zorgen dat het overaanbod geen probleem zal zijn.