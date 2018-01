Dit kunt u verdienen als u stopt met roken

Misschien lukt het eindelijk wèl als u weet hoeveel u in de komende dertig jaar kunt besparen door niet te roken - en wat u bovenop dat bedrag nog kunt verdienen als u dat geld goed belegt. Dat schrijft Fedde de Jong op IEXGeld.

Hoeveel kost roken?

Elke dag een nieuw pakje sigaretten of een aantal per week betalen lijkt nog wel te overzien, maar hoeveel bent u over dertig jaar kwijt aan al die pakjes? IEXGeld doet de rekensom.

Een pakje Marlboro met twintig sigaretten kost in Nederland tegenwoordig 6,70 euro. Sigarettenrokers rookten in 2016 gemiddeld 10,7 sigaretten per dag, volgens het Trimbos Instituut.

Verslaafde Nederlanders roken daarmee gemiddeld 195 pakjes per jaar en geven daar 1.309,24 euro per jaar aan uit. Prijsveranderingen even daargelaten, komt die 1.309,24 euro in dertig jaar uit op 39.277 euro; geen misselijk bedrag.

Rendement op rendement

Maar het wordt nog leuker: als u het geld dat u bespaart met roken jaarlijks belegt en daarmee gemiddeld rendement van 7 procent per jaar zou behalen, dan komt u nog veel verder dan 39.277 euro.

Veel mensen onderschatten de kracht van rendement op rendement. In de eerste jaren is het rendement op het eerder behaalde rendement mager, maar na verloop van tijd wordt dit steeds groter. Dan krijgt u te maken met een sneeuwbaleffect, waardoor uw vermogen steeds harder groeit.

Met een rendement van 7 procent per jaar kunt u uiteindelijk uitkomen op een totaalbedrag van 133.103 euro na dertig jaar. U kunt vast veel betere dingen verzinnen om te doen met dat geld dan sigaretten kopen.

Hoeveel kunt u verdienen?

Het andere goede nieuws naast de gigantische besparing is dat uw levensverwachting met meer dan drie jaar toeneemt als u dertig jaar lang geen 10,7 sigaretten per dag rookt.

Grote kans dat u niet exact 10,7 sigaretten per dag rookt, maar minder of meer. Vul daarom zelf de rekentool van Omnicalculator in en bekijk hoeveel u kunt besparen en verdienen door niet te roken.