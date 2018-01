'Aandelenmarkt lijkt op die van 2006'

Staley, die sprak op het World Economic Forum in Davos, merkte daarbij op dat de huidige financiële omstandigheden enigszins doen denken aan de aanloop naar de wereldwijde financiële crash van 2008. "Dit begint een beetje te lijken op 2006", aldus de topbankier.

"Asset-waarden zoals de aandelenmarkt staan op recordhoogte, elke belangrijke sector over de hele wereld groeide vorig jaar met meer dan 20 procent en de volatiliteit ligt op een historisch dieptepunt.

Lage volatiliteit nog zorgelijker

En bijna nog zorgelijker dan dat is dat die lage volatiliteit voor een groot deel wordt gedreven door mensen die shortposities op de volatiliteit verkopen", wat impliceert dat handelaren gokken dat de volatiliteit nog lager zou kunnen zijn.

"Dus als je een heleboel shortposities hebt op een all time laag niveau en er iets knapt, kan de snelheid van herstel iets behoorlijks zijn om naar te kijken," aldus Staley.

Stilte voor de storm

De meest gebruikte maatstaf voor het beoordelen van de volatiliteit in de Verenigde Staten is de VIX-index, die het afgelopen jaar aanhoudend lage niveaus heeft bereikt. Dit betekent dat beleggers relatief rustig zijn over de economische omstandigheden. Veel marktkenners vragen zich echter af of deze rust niet de stilte vóór de storm is en een marktcorrectie om de hoek ligt.

Volgens Staley zouden veel economieën in gevaar kunnen komen als er plotselinge veranderingen in financiële omstandigheden optreden, gezien de hoge schuldenlast in de wereld, met name in de opkomende markten waar de schulden in dollars dramatisch zijn toegenomen.

Opnieuw in balans

Met centrale banken die de rente verhogen, oplopende schuldenlasten en een aantrekkende volatiliteit, zouden de financieringskosten volgens de bankier ook stijgen en uiteindelijk veel economieën schaden. De wereldwijde economische groei en het monetaire beleid moeten volgens hem dan ook opnieuw in balans worden gebracht om verstoring van de markten te voorkomen.

"De wereldwijde economische groei doet het goed met ongeveer 4 procent, de werkloosheidspercentages in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten liggen bijna op dieptepunten. Dat voelt allemaal geweldig. Maar het huidige ongelooflijk accommoderend monetair beleid zal in ieders vergelijking worden ingebouwd", waarschuwde Staley.

