Optimisme beleggers over hoogtepunt heen

Het optimisme op aandelenmarkten neemt af en de volatiliteit stijgt. De de onzekerheid over het Fed-beleid neemt toe, aldus Bloomberg.

Dat blijkt uit het verloop van de Economic Surprise Index. Dit is een index waarin wordt gekeken in hoeverre de verwachtingen van analisten zich verhouden tot de werkelijke resultaten van bedrijven. Deze index bereikte eind vorig jaar het hoogste niveau van de afgelopen vijf jaar.

Het was slechts de vijfde keer sinds 2003 dat de index een niveau bereikte van meer dan 75. Na voorgaande pieken zorgde dit voor periodes waarin het rendement van staatsobligaties onder druk kwam te staan.

Bezorgdheid neemt toe

Volgens de door Bloomberg verzamelde gegevens daalde het rendement op staatsobligaties met een looptijd van tien jaar na een dereglijke piek met gemiddeld 1,11 procentpunt in de daaropvolgende zeven maanden.

Hoewel de Surprise-index aan het dalen is, blijft het rendement op staatsobligaties nog stabiel, of stijgt zelfs licht. Het rendement op dergelijke obligaties komt in de buurt van het in 2014 bereikte niveau van 2,66 procent.

Een andere index die Bloomberg gebruikt is de Monetary Policy Uncertainty Index. Deze geeft de bezorgdheid aan rondom het rentebeleid van de Federal Reserve. Die bezorgdheid wordt gemeten door het aantal nieuwsartikelen te meten die over het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank gaan en meet in feite de zorg over toenemende inflatie.

Tijdelijke reactie

Deze Uncertainty Index bevond zich in november op het laagste van de afgelopen jaren. Sinds de index in 1995 werd gecreëerd zijn er slechts vier momenten geweest dat de onrust net zo laag was als eind afgelopen jaar. Het wijst op een enorm vertrouwen in het beleid van de Amerikaanse Federal reserve, aldus Bloomberg.

In het verleden werden deze periodes van rotsvast vertrouwen echter altijd gevolgd door periodes waarin de volatiliteit op aandelenmarkten sterk steeg. Dat was weliswaar slechts een tijdelijke reactie.

Met de belastingverlagingen en het agressieve monetaire beleid van andere centrale banken is het echter waarschijnlijk dat de volatiliteit op aandelenmarkten ook nu zal stijgen.