Hoe houdt u uw bitcoins veilig?

En zo zijn er wel meer slachtoffers. Hoe houdt u uw bitcoins en andere cryptomunten veilig? Die vraag beantwoordt Justin Doornekamp op IEXGeld.

Niet te veel

De term wallet komt regelmatig voorbij. Dit is een digitale portemonnee die u op het internet aanmaakt en waarin u uw bitcoins, ether of litecoins kunt bewaren.

Hoewel aanbieders van de digitale portemonnees er alles aan doen om uw wallet te beschermen tegen hackers, is dit geen garantie dat uw bitcoins altijd veilig blijven. Zo kan uw privésleutel, waarmee u bij uw portemonnee kunt komen, bijvoorbeeld gestolen worden.

Er zijn wat manieren om uw bitcoins veiliger op te slaan. Zo is het verstandig om alleen kleine hoeveelheden bitcoin in uw wallet op te slaan. Merkt u dat uw portemonnee steeds voller wordt, maak dan een nieuwe digitale portemonnee aan en hevel wat bitcoins over.

Verder zijn er natuurlijk de open deuren dat u regelmatig een backup moet maken van uw wallet en dat u een sterk wachtwoord moet uitzoeken.

Op papier

Heeft u op een gegeven moment wel heel veel bitcoins in bezit, dan kan het verstandig zijn om deze offline op te slaan. Of anders gezegd: om de bitcoins op papier uit te printen en veilig in huis (bij voorkeur in een kluis) op te bergen.

Dat werkt als volgt: genereer een bitcoinadres (dit adres kun je zien als een soort IBAN-nummer waarop u bitcoins kunt ontvangen in uw portemonnee) via bitaddress.org. U ontvangt dan een publieke sleutel en een privésleutel. Klik vervolgens op het tabje 'paper wallet' en klik op 'generate'.

U ziet dan een aantal wallets voorbijkomen. Druk op 'print' en print de wallets uit. Neem de publieke sleutel over en maak de bitcoins over naar dit adres. Alle digitale sporen van je bitcoins verdwijnen dan van het internet en uw investering bestaat dus nog enkel op papier.

Bitcoin opslaan op deze manier kan uiteraard ook weer de nodige gevaren met zich meebrengen. Misschien vervaagt de inkt op het papier of raken uw bitcoins verloren bij een brand. Een papieren wallet is ook niet zo handig als u verwacht veel transacties te doen van of naar je bitcoinrekening.

Op een speciale USB-stick

Toch niet zo’n fan van een papieren wallet, maar vind u een digitale portemonnee nog steeds te risicovol, dan bestaat er ook zoiets als een bitcoinlocker. Dit lijkt vaak op een USB-stick of kleine tablet, en sluit u aan via de USB-poort van uw computer om daarop vervolgens een wallet te installeren.

De bitcoinlockers zouden ten opzichte van de meeste USB-sticks een betere interne, technologische beveiliging kennen om uw cryptomunten te beschermen. En daar betaalt u ook voor: de prijs van bitcoinlockers begint rond de 80 euro, maar kan zelfs oplopen tot 300 euro.