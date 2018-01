'Beleggers zijn dom als ze aan de zijlijn blijven'

Althans, dat beweert Ray Dalio, oprichter van het grootste hedgefonds ter wereld Bridgewater Associates, in een interview met MarketWatch.

Dalio denkt dat de aandelenmarkten een nieuwe opmars zullen laten zien die investeerders in contanten in de kou laat staan. "Als je contant geld vasthoudt, dan zul je je behoorlijk dom gaan voelen", aldus de hegdefondsbaas.

Alles redelijk goed

"We zijn nu in deze Goldilocks-periode. Inflatie is geen probleem. De groei is goed, alles is redelijk goed met een flinke stimulans door veranderingen in de belastingwetgeving", zei Dalio, verwijzend naar de gezondheid van de Amerikaanse markt en een verbeterende wereldwijde economische omgeving.

De verlagingen van de vennootschapsbelasting in de VS zullen volgens Dalio naar verwachting een verdere stimulans betekenen voor de economie en de aandelenmarkt, waar de stierenmarkt het negende jaar zal ingaan.

Boot missen

De prominente belegger, die aan het roer staat van het grootste hedgefonds ter wereld met ongeveer 150 miljard dollar aan activa, verwacht dat een zogenoemde "blowoff rally" of "melt-up", waarin beleggers in aandelen stappen uit angst om de boot te missen, de Dow-Jones index, de S&P 500 en de Nasdaq tot nieuwe recordstanden zal stuwen.

Tegen die achtergrond stelt Dalio dat het vasthouden aan cash, in plaats van te beleggen in risicodragende activa zoals aandelen, een misleidende strategie kan zijn die beleggers veel zou kunnen kosten.

Rente

Volgens Dalio is er een factor die het optimisme van de markt zou kunnen verstoren en dat is het plan van de Federal Reserve om dit jaar de rente drie keer te verhogen. "Je kunt geen significante rentestijging hebben zonder de gehele activamarkten om te gooien." Volgens hem dient de Fed dan ook het optimale niveau voor de reële rentetarieven zien te bepalen.