Goldman: Bitcoin-bubbel overtreft tulpenmanie

Dat schrijft MarketWatch. Goldman voegde daaraan toe dat de snelle opmars van bitcoin de koersstijging tijdens de internetbubbel in de schaduw heeft gesteld. "We geloven ook dat cryptomunten voorbij de bubbelniveaus op de financiële markten zijn geschoten, en zelfs de niveaus van de Nederlandse 'tulpenmanie' tussen 1634 en begin 1637 hebben overtroffen."

Nederlandse historicus

De vermogensbeheerders van Goldman citeerden ook de Nederlandse historicus Theodorus Schrevelius. Nadat de tulpenbubbel barstte, schreef hij: "Onze nakomelingen zullen ongetwijfeld lachen om de menselijke waanzin van onze tijd, dat in onze tijd de tulpenbloemen zo werden vereerd."

De handel in bitcoin verloopt in 2018 tot nu toe zeer volatiel en ziet bijna dagelijks sterke prijsschommelingen. In het afgelopen jaar is de cryptomunt sterk gestegen van 1000 dollar tot rond de 20.000 dollar in december. Momenteel is bitcoin meer dan 10.000 dollar waard.

Geen snelle goedkeuring bitcoin-ETF

De volatiliteit van de markt, samen met het gebrek aan regulering, werd door de Amerikaanse beurswaakhond Securities & Exchange Commission (SEC) genoemd als redenen waarom het niet waarschijnlijk is dat een bitcoin-ETF snel zal worden goedgekeurd.

Andere digitale valuta hebben het afgelopen jaar vergelijkbare bewegingen gemaakt, zowel omhoog als omlaag. Ripple, dat momenteel de op twee na grootste cryptomunt is, steeg van minder dan één dollarcent tot meer dan 3,30 dollar begin dit jaar. De munt heeft vervolgens meer dan de helft van die winst weer verloren en handelt momenteel rond 1,22 dollar.

Ether, die draait op de blockchain van Ethereum, was een jaar geleden ongeveer 10 dollar waard en steeg halverwege januari boven 1.330 dollar. Inmiddels is de munt gezakt tot rond 943 dollar.

Ether nog grotere zeepbel dan bitcoin

Goldman Sachs is niet de eerste bank die cryptomunten de grootste zeepbel in de geschiedenis noemt, en ziet ether als een mogelijk nog grotere zeepbel dan bitcoin. Wanneer de koersbeweging van ether wordt vergeleken met die van aandelen, tulpen en bitcoin, dan vallen de stijgingen van die andere nagenoeg weg, iets wat Goldman Sachs een "verbluffend" feit noemde.

"Hoewel we niet weten of bitcoin en andere cryptomunten nog in waarde zullen verdubbelen of verdrievoudigen, geloven we niet dat deze cryptomunten hun waarde op de lange termijn zullen behouden in hun huidige incarnatie", schreef Goldman aan zijn klanten.

Ondanks het pessimisme van Goldman, overweegt de investeringsbank naar verluidt wel om een nieuw handelsplatform voor bitcoin en andere digitale valuta op te zetten.

De bank wees ook op de recente trend van bedrijven die hun aandelenkoersen sterk hebben zien stijgen nadat zij initiatieven met betrekking tot blockchain hadden aangekondigd, of zelfs alleen de term aan hun bedrijfsnaam hadden toegevoegd. Na de snelle koersspurt volgde echter vaak een snelle daling.

Wel waardering voor blockchain

Goldman heeft, net als concurrenten UBS en HSBC, wel waardering voor blockchain, de gedecentraliseerde grootboektechnologie waarop bitcoin en veel andere cryptomunten draaien. Door de structuur van de blockchain kunnen transacties worden bevestigd zonder tussenpersoon, net zoals bitcoin niet wordt ondersteund door een overheid of centrale bank, terwijl het bijna onmogelijk is om een transactie te vervalsen.

"We denken dat het concept van een digitale valuta die gebruikmaakt van de blockchain-technologie levensvatbaar is, gelet op de voordelen die het zou kunnen bieden zoals een eenvoudige wereldwijde uitvoering van transacties, lagere transactiekosten, minder correcties omdat alle transacties kunnen worden getraceerd, eigendomsveiligheid en meer", aldus Goldman. "Maar bitcoin biedt geen van deze kwaliteiten", voegde de bank toe.

Wel levensvatbaar in onontgonnen markten

Goldman heeft gekeken naar de effectiviteit van bitcoin voor de verschillende doeleinden waarvoor de munt zou kunnen worden gebruikt. Uiteindelijk concludeerde de bank dat bitcoin te volatiel is om als waardeopslag te dienen en te inefficiënt om traditionele valuta te vervangen als een manier om waarde over te dragen. Cryptomunten kunnen volgens Goldman wel een levensvatbaar alternatief zijn in onontgonnen markten, waar traditionele gelddiensten onvoldoende worden geleverd.

