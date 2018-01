Olietopman voorziet opmars olieprijs naar 80 dollar

Dat zei Majid Jafar, topman van Crescent Petroleum, tegen Cnbc.

De bestuursvoorzitter van de in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde olie- en aardgasproducent waarschuwde op het World Economic Forum (WEF) in Davos dat de olieprijzen in de komende maanden omhoog kunnen schieten als een grote producent - zoals Venezuela - te kampen krijgt met een aanzienlijke productie uitval.

Schok in de olieprijzen

"En in de komende jaren is het de zorg dat vanwege de enorm lage investeringen die we de afgelopen paar jaar hebben gehad je een schok zal kunnen zien in de olieprijzen als de wereldwijde groei doorgaat en de markt in balans raakt", voegde hij eraan toe.

Op de vraag waar hij de olieprijs tegen het einde van het jaar ziet uitkomen antwoordde Jafar: "We zouden naar 80 dollar per vat kunnen springen."

De olieprijzen zitten al enige tijd in de lift dankzij de robuuste wereldwijde economische groeigegevens en de verlenging van de productiebeperkingen door een groep exporteurs, waaronder de OPEC-landen en Rusland. Een vat Brentolie wordt momenteel verhandeld voor meer dan 69 dollar. De prijs van Amerikaanse ruwe olie schommelt rond 64 dollar per vat.

