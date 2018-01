Hoeveel geld moet je in cryptovaluta steken?

Een logische vraag. De koersen van cryptomunten schieten immers alle kanten op en de vraag is of de hype aanhoudt of dat de zeepbel zal barsten. Met een bonte verzameling beschikbare digitale munten, is het bovendien moeilijk om te bepalen hoeveel geld je in welke munten moet steken. Als je dat al moet doen natuurlijk... Er zijn behoorlijk wat risico's.

Heb je na veel wikken en wegen toch besloten om cryptovaluta te kopen, dan kom je wellicht voor de volgende vraag te staan: hoeveel geld ga je in de zeer speculatieve munten steken?

Klein beginnen

Het advies: begin klein. Stop er niet meer dan enkele honderden euro's in. Onthoud dat je niet meteen een hele bitcoin hoeft te kopen. Je kunt een fractie van de digitale munt aanschaffen.

Investeer dus met een klein bedrag en wen aan het proces van aanschaf, handel en opslag van het cryptogeld. Wanneer je daar comfortabel mee bent, kun je besluiten om het investeringsbedrag op te schroeven. Maar investeer nooit geld dat je niet kunt missen.

Het verhandelen en opslaan van cryptogeld werkt wel even wat anders dan bij traditionele beleggingsproducten als aandelen. Maak je in dit proces een fout, dan kan je dat duur komen te staan.

Stuur je je bitcoins naar het verkeerde adres, dan raakt het geld verloren. Terugdraaien kan niet en er zijn maar weinig ik ben mijn wachtwoord vergeten-opties beschikbaar. Dus het is van groot belang dat je eerst in stapjes bekend wordt met de processen achter het aanschaffen en verkopen van cryptogeld, voordat je besluit om met grotere bedragen in te stappen.

Gaat het dan een keer fout en word je ineens wakker met een lege cryptoportemonnee, dan is je financiële situatie niet in gevaar. Natuurlijk zal je er even goed van balen, maar je gaat er niet aan onderdoor.

Allocatie

De allocatie naar cryptovaluta moet je eigenlijk zien in de context van je eigen bredere beleggingsportefeuille. Bent je ouder of (bijna) pensioengerechtigd, dan is een kleine allocatie denkbaar. Denk aan 0,1 procent tot 0,5 procent van je totale portefeuille.

Ben je wat jonger en kun je tegen de hoge volatiliteit en flinke koersdalingen, dan kun je wellicht 1 procent tot 5 procent van je portefeuille laten bestaan uit cryptovaluta. Eventueel kun je wat winst nemen op andere risicovolle beleggingen om je portefeuille in balans te houden.

Ben je echt bereid om meer risico's te nemen, besluit dan alsnog om niet meer dan 10 procent van je totale portefeuille te steken in crypto.