Tips om geld te verdienen bij stijgende volatiliteit

Dat meldt Bloomberg. Hoe beleggers toch geld kunnen verdienen als de activaprijzen inderdaad grotere schommelingen gaan vertonen, is een lastige vraag die meer behelst dan alleen maar kopen en vasthouden. Hoge financieringskosten in veel markten betekenen dat beleggers moeten gaan betalen voor potentiële opbrengsten van koersschommelingen.

Analisten van Morgan Stanley hebben verschillende tips op een rij gezet, waaronder het gebruik van opties om te gokken op hogere olieprijzen en meer stress op de markt voor risicovolle obligaties.

Toenemende volatiliteit

Hoewel de factoren die de volatiliteit in de hand zullen houden, krachtig zijn en waarschijnlijk niet zullen veranderen binnen de komende drie maanden, zullen ze mogelijk niet de komende jaren voortduren, concluderen de analisten van Morgan Stanley. En ze zijn niet de enigen die een toename van de volatiliteit verwachten. Uit een onderzoek van Absolute Strategy Research onder 229 investeerders blijkt dat beleggers een kans zien van 74 procent op sterkere schommelingen van de aandelenprijzen.

Om te profiteren van een toenemende volatiliteit kunnen beleggers volgens Morgan Stanley onder andere callopties kopen op de Euro Stoxx 50 index, die vruchten afwerpen als de index binnen zes maanden minstens 2 procent stijgt, en putopties verkopen met een uitoefenprijs van 10 procent onder het huidige niveau.

Daarnaast kunnen beleggers at the money-forward calls kopen op Brentolie met een looptijd van een jaar tegen kosten van 7 procent. Een at the money-optie is een optie waarbij de uitoefenprijs gelijk of bijna gelijk is aan de onderliggende waarde.

Ook zouden beleggers put-spreads op high-yield credit default swaps kunnen overwegen. Een credit default swap is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij het kredietrisico van een derde partij wordt overgedragen. Obligatiekoning Bill Gross zei vorig jaar dat hij de Markit CDX North American High Yield-index gebruikte om zich in te dekken tegen grotere spreads.

Yen als toevluchtsoord

Het kopen van opties die vruchten afwerpen als de Australische dollar zwakker wordt ten opzichte van de Japanse yen is ook een manier om te profiteren van een stijgende volatiliteit. De yen wordt namelijk als een toevluchtsoord gezien in tijden van wereldwijde stress. Ook kunnen shortposities worden genomen in door hypotheek gedekte waardepapieren die zijn uitgegeven door bedrijven als Fannie Mae en Freddie Mac.