'Europa biedt aantrekkelijke kansen voor shortsellers'

Dat zei Soren Aandahl, hoofd onderzoek bij Glaucus tegen Bloomberg. Het bedrijf, dat gokt op koersdalingen van aandelen en wiens kritieke rapporten hebben geleid tot koersdalingen van bedrijven van Hongkong tot Sydney, richt zijn aandacht nu op Europa, omdat de markten daar frothy zijn geworden.

Opgeklopte waarderingen

De term "frothy", ofwel schuimig, wordt vaak gebruikt om de opgeklopte waarderingen van aandelen die een bubbel kunnen veroorzaken aan te duiden. "De stijgende activaprijzen die leiden tot overgewaardeerde aandelen, maar ook lossere normen voor schuld- en aandelenemissies, creëren kansen op de markt die in het verleden minder gunstig waren voor shortsellers", verklaarde Aandahl.

"Over het algemeen heeft Europa vrij hoge normen voor de wijze waarop ondernemingen worden bestuurd en de wijze waarop toezicht wordt gehouden", zei Aandahl. "Maar zoals altijd, vooral wanneer de markten "frothy" worden, en de normen voor leningen en uitgiften en de normen voor het verhogen van hun kapitaal dalen, trekt dit niet alleen goede bedrijven, maar zeker ook de slechte aan."

De rally op de wereldwijde aandelenmarkten in de afgelopen paar jaar maakte het voor zogenoemde shortsellers, die aandelen lenen met als doel deze te verkopen en ze vervolgens tegen een lagere prijs terug te kopen, moeilijk om geld te verdienen. Deze tactiek werd bijzonder weinig toegepast in Europa in vergelijking met andere landen. Volgens gegevens van Activist Insight werden vorig jaar slechts zeven campagnes opgezet tegen bedrijven die zijn genoteerd op de Europese beurzen, tegen 153 in de VS en 16 in Azië.

Rijp voor shortposities

Shortsellers moeten in Europa hun posities ook gedetailleerder vrijgeven dan in andere regio's. Volgens Carson Block, de oprichter van Muddy Waters LLC, zijn Europese bedrijven echter rijp voor het nemen van shortposities vanwege hun schuldenlast en door een gebrek aan kritische aandeelhouders die lastige vragen durven te stellen. Zijn firma, samen met Bronte Capital, Kynikos Associates en Gotham City Research, behoort sinds 2012 tot de meest actieve in de regio, volgens gegevens van Activist Insight.

Glaucus Research Group heeft tot nu toe vooral succes geboekt in Azië. Zo ging het in Hongkong genoteerde Tech Pro Technology Development in juli 2016 met 86 procent onderuit op de dag dat de shortseller een negatief rapport publiceerde over de maker van LED-verlichtingsproducten. In Sydney kelderde Quintis Ltd., voorheen bekend als TFS Corp, ongeveer 80 procent nadat Glaucus in maart een rapport uitbracht over de houtproducent. De handel in beide aandelen is momenteel stilgelegd.

Een andere activistische shortseller die naar Europa kijkt is Viceroy Research. In een Twitterbericht op 29 december zei hij in het eerste kwartaal van dit jaar te kijken naar bedrijven in de regio, maar ook naar bedrijven in de VS en Zuid-Afrika. Viceroy Research gaf een kritisch rapport vrij over de onregelmatigheden in de financiële gegevens van Steinhoff International Holdings, een dag nadat het winkelbedrijf onverwachts aankondigde een onderzoek te doen naar de boekhouding. Het aandeel is sindsdien gekelderd.

Kansen voor aandeelhoudersactivisme

Charles Burbeck, fondsbeheerder bij UBS Asset Management, verwacht echter geen golf van shortsellers-activiteiten in Europa in de komende twaalf tot achttien maanden, en denkt dat de aandelenmarkten over het algemeen zullen blijven stijgen.

Burbeck ziet wel kansen voor meer aandeelhoudersactivisme, waaronder shortsellers in de regio. Het UBS Global Equity Long Short-fonds, dat in het afgelopen jaar 90 procent van de concurrenten wist te verslaan, heeft over het algemeen een netto-longpositie, maar zit short op de sector nutsbedrijven.