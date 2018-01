Bitcoin doet Shiller aan tulpenmanie denken

Dat verkla​art hij tegenover Cnbc. Volgens de Yale-professor zijn er ‘overal bubbels’, niet alleen in bitcoin. Hij voegt eraan toe dat hij niet precies weet hoe het gaat aflopen met de munt. “Goud heeft tenminste nog waarde, als mensen het niet als investering zien”, zei hij tijdens een interview op het World Economic Forum in Davos.

Nog steeds tulpen

“Het doet mij denken aan de tulpenmanie in Nederland in de zeventiende eeuw. We betalen nu nog steeds voor tulpen, en af en toe zijn ze duur. Bitcoin kan in elkaar klappen en vergeten worden, wat mij waarschijnlijk lijkt, maar het kan ook zijn dat we de munt over 100 jaar nog steeds gebruiken.”

Shiller is niet de eerste die de gekte rondom de cryptovaluta vergelijkt met de tulpenmanie. Andere economen, zoals Paul Donovan van UBS Wealth Management, legden al eerder de link. Ook Warren Buffett zei onlangs dat hij het fout ziet aflopen met bitcoin.