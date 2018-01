Drie Amerikaanse buy & hold-aandelen

Volgens Danny Vena van The Motley Fool zijn er echter verschillende criteria die kunnen worden gebruikt om de kans te vergroten dat een belegger een aandeel kiest dat vele decennia rendement zal opleveren.

Berkshire Hathaway, Apple en The Walt Disney Company zijn volgens Vena drie zeer verschillende bedrijven, maar die één ding gemeen hebben, namelijk dat ze elk nog tientallen jaren kunnen blijven groeien.

Berkshire Hathaway

Het grootste voordeel van een aandeel in Berkshire Hathaway is dat je niet één bedrijf bezit, maar tientallen. Bij de laatste telling bezat het conglomeraat meer dan 60 dochterondernemingen.

Daarnaast heeft Berkshire momenteel aandelen in meer dan 40 beursgenoteerde ondernemingen. Deze brede waaier van bedrijven biedt een belegger onmiddellijke diversificatie en bereikt elke sector van de economie. Het bedrijf heeft posities die zich uitstrekken tot transport, productie, technologie, energie, bankzaken en consumentenproducten.

En dat is niet de enige reden om aandelen te bezitten in het bedrijf dat wordt gesteund door de legendarische belegger Warren Buffett. Het succes van Berkshire Hathaway is benijdenswaardig. Tussen 1965 en 2016 realiseerde het bedrijf een samengestelde jaarlijkse winst van 20,8 procent, meer dan een verdubbeling van het resultaat van de bredere markt. De algehele winst in die tijd was maar liefst 1.972.595 procent.

Aangezien de 87-jarige Warren Buffett in de loop der jaren gelijkgestemde managers heeft aangenomen en opgeleid, verwacht Vena dat het bedrijf nog vele jaren de markt zal blijven verslaan.

Apple

Apple is een van de weinige technologiebedrijven waarin Berkshire een belang heeft. De aankoop van aandelen van de iPhone-maker werden echter niet door Buffett zelf gedaan, maar door een van zijn managers, maar de beursgoeroe zei wel dat hij het bedrijf goedkeurde. "Apple lijkt me een behoorlijk kleverig product en een enorm nuttig product voor mensen die het gebruiken.. De mate waarin het leven van mensen zich rondom het product centraliseert, is enorm", aldus Buffet.

Hoewel sommigen zich misschien zorgen maken over de tragere groei van Apple's vlaggenschip, de iPhone, zijn er volgens Vena nog steeds genoeg redenen om het bedrijf interessant te vinden. Geruchten over de dood van de iPhone zijn sterk overdreven, zoals blijkt uit de vraag naar het nieuwste model, de iPhone X. Sommigen geloven dat het apparaat zelfs een recordverkoop zal laten zien wanneer Apple zijn financiële resultaten voor het eerste kwartaal bekendmaakt.

Marktonderzoeker IHS Markit voorspelt dat de acceptatie van de iPhone 8- en X-modellen zal leiden tot een record van 89 miljoen verkochte in het afgelopen kwartaal en dat Apple in elk van de komende vier kwartalen een groei zal behalen.

Er zijn volgens Vena ook nog andere redenen om van Apple te houden. Het ecosysteem van het bedrijf werkt naadloos, met geïntegreerde apparaten die gebruikers weinig reden geven om te veranderen. Het bedrijf is ook goed op weg om het doel van CEO Tim Cook te bereiken om de omzet van het servicesegment tegen 2020 te verdubbelen. "Een populair product, een kleverig ecosysteem en een snel groeiend dienstenbedrijf wijzen allemaal op een aanhoudend momentum nu en voor de komende jaren", aldus Vena.

Walt Disney

Het aandeel van entertainmentconcern Walt Disney liet in de afgelopen twee jaar weinig beweging zien, doordat de dominante positie van het bedrijf op het gebied van tv-netwerken werd aangetast door streaming-diensten als Netflix. Disney rust echter niet op zijn lauweren. Het bedrijf is van plan om Twenty-First Century Fox te kopen in een deal ter waarde van 52,4 miljard dollar.

De overname van de film- en televisiestudio's van Fox zullen de schat aan intellectueel eigendom van Disney vergroten, terwijl ze een meerderheidscontrole krijgen over de streamingdienst Hulu. Daarnaast heeft Disney een belang van 75 procent in streaming-technologiebedrijf BAMTech.

Disney heeft ook plannen voor twee nieuwe streamingkanalen, één voor gezinsvriendelijk entertainment en één die geschikt is voor sport, als een aanvulling op ESPN. En met Hulu richt het bedrijf zich meer op films en tv-series voor volwassen.

"Met een verzameling van tientallen jaren aan intellectueel eigendom, de toevoeging van de portefeuille van Fox en de nieuwe content die elk jaar wordt gecreëerd, zal Disney zich in een unieke positie bevinden om te concurreren in het veranderende paradigma van streaming-televisie", aldus Vena.